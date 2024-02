『スパイダーマン』のソニー・ピクチャーズが贈るマーベル初の本格ミステリー・サスペンスより、主人公・キャシー(ダコタ・ジョンソン)の身に起きた覚醒シーンを収めた本編映像が公開された。

ニューヨークで緊急救命士として、一人でも多くの命を救うために奮闘し、忙しい日々を過ごすキャシー。ある日、同僚とともに、橋の上で起こった事故で横転した車の中に取り残された人の救命活動にあたる。怪我人を救出直後、その車が橋上から滑り落ち、取り残されて川底に真っ逆さまに落ちてしまう。息もできない水の中で意識を取り戻すのだが、目の前にはまるでクモの糸“ウェブ”のようなものが張り巡らされた光景が広がっていた。

「未来を変えられるのは君だけだ」という謎の声と共に、目まぐるしく移り変わるビジョン。迫る“S”の看板、遠くに聞こえる叫ぶ男の声、自分の名前を必死に呼ぶ声に導かれるようにキャシーの意識は下へ下へと落ちていく……。息を吹き返したキャシーは、「死んでた?」と先ほどまで自分が見ていた奇妙な光景は走馬灯だったのかと思い込む。しかしこの事故をきっかけに覚醒をした“未来予知”の能力により、彼女の周りではデジャブのような奇妙な体験が起こり始めるのだった。



LAではワールドプレミアが開催。華やかなドレスに身を包んだキャストたちが大集合した。現地時間2024年2月12日(月)、ロサンゼルス・ウエストウッドのリージェンシー・ビレッジ・シアターにて行われたワールドプレミアにダコタ・ジョンソン、シドニー・スウィーニー、イザベラ・メルセド、セレステ・オコナー、タハール・ラヒムらキャストに加えS・J・クラークソン監督が登壇。イベント内でダコタは「この作品のために、他のマーベル映画を見る必要はありません。これまでに見たことのないスーパーヒーロー映画です」と語った。

© & 2024 MARVEL © & 2024 MARVEL

さらにシドニーは「サスペンスであり、ミステリーであり、様々なものが入り混じり、それらがマダム・ウェブの誕生の物語の中で繋ぎ合わせられています。かっこいいですよ」と見どころについてコメント。監督は「この映画はスリル満点で驚くようなシーンもたくさんあり、楽しさも詰まっています。キャラクターたちそれぞれに見どころがあり、そして意表をつくような素晴らしいアクションシーンがあります」と謎が散りばめられたストーリーだけでなく、アクションも楽しめる作品になっていると明かし、映画に対する熱い想いについても語っていた。

© & 2024 MARVEL © & 2024 MARVEL © & 2024 MARVEL

また、待望の入場者プレゼントも決定した。キャシー、ジュリア、アーニャ、マティに加えエゼキエルのスーツ姿が映し出されたA4ミニポスターが公開初日より全国の映画館にて配布される。IMAX®劇場では、IMAX®版ポスタービジュアルをあしらったA6ポストカードの配布も決定(※IMAX®鑑賞者限定)。どちらも数量限定となっている。

入場者プレゼント概要 © & 2024 MARVEL A4ミニポスター<数量限定>配布日:2月23日(祝・金)~※全上映フォーマットにて配布予定です。IMAX®A6ポストカード<数量限定>配布日:2月23日(祝・金)~※IMAX®ご鑑賞のお客様限定のプレゼントとなります。※画像はイメージです。※お一人様、1回のご鑑賞につき、1枚のプレゼントとなります。※劇場により数に限りがありますので、予めご了承ください。※なくなり次第終了となります。※プレゼントは非売品です。転売はご遠慮ください。

『スパイダーマン』のスタジオが贈るマダム・ウェブ誕生の物語を壮大なスケールで描いた本格ミステリー・サスペンス!映画『マダム・ウェブ』は2024年2月23日(祝・金) IMAX®ほか全国の映画館で公開。

