2019年の大ヒット映画『ジョーカー』の続編、『Joker: Folie à deux(原題)』がいよいよ2024年10月に米公開を迎える。本作ではハーレイ・クインも新たに登場し期待も高まるが、監督・脚本のトッド・フィリップスが初映像のリリース時期について示唆している。

前作から続投するフィリップス監督は新たに3枚の場面写真をInstagramで更新。映画を楽しみに待つファンからの「予告編はいつ来ますか?」という問いかけに対し、「この質問はたくさん聞かれます」とした上で、「映画は10月に公開されます。なので最初のティザーは4月中旬まで公開されません」と返答した。

親切なフィリップス監督。裏を返せば、4月中旬に初映像が公開されるということだ。もし本当ならば、ジョーカーと再会する日もそう遠くない。

この投稿をInstagramで見る

本作では、主演のホアキン・フェニックスに加え、ハーレイ・クイン役でレディー・ガガが参戦。前作でアーサーの隣人・ソフィー役を演じたザジー・ビーツも続投する。ほか共演者として、『メイズ・ランナー』シリーズのジェイコブ・ロフランド、『ハリー・ポッター』マッドアイ・ムーディ役の名優ブレンダン・グリーソン、『ゲット・アウト』(2017)のキャスリン・キーナー、「インダストリー」(2020-)のロバート・スピーリングが名を連ねている。

共同脚本には、前作でフィリップス監督とタッグを組んだスコット・シルヴァーが復帰。同じく前作で音楽を担当したアイスランド出身のアーティスト、ヒルドゥル・グーナドッティルも続投する。

映画『Joker: Folie à deux(原題)』は、2024年10月4日米国公開予定。

The post first appeared on .