Amazonの超大作シリーズ「ロード・オブ・ザ・リング:力の指輪」(2022-)は、J・R・R・トールキン著『指輪物語』を下敷きに、中つ国の第二紀における悪の再来を描く物語だ。原作で第二紀に関する部分はわずかのため、ドラマオリジナルのキャラクターやストーリーが登場するなど、原作に縛られない野心的な表現が可能となっている。そして来るシーズン2では、より「骨太」で「エッジの効いた」世界観が見られそうだ。

スウェーデンメディアの取材に応じた、エピソード監督のシャーロット・ブランドストロム。「ロード・オブ・ザ・リング:力の指輪」シーズン2の内容について「よりダークになり、よりエッジが効いて、よりキャラクター主導になる」と表現した。

自身はクリスマスにシーズン2全話を視聴したらしく、「とても興味深いエピソードが出てきます」「すごくいいシーズンになると思う」とコメント。「より骨太で、もう少しダーティーな感じにしたかったんです。イメージに沿うのではなく、できるだけ本物に近づけるように」と方向性を明かし、「ビックリするようなツイストや展開も待っている」と予告した。

なおシーズン1最終話では、ついに冥王サウロンの正体が明らかとなった。シーズン2ではサウロンが「行動を起こす」という点で、「より現実的で、より激しく、少し怖いものになる」ことがている。これはブランドストロムのコメントに一致するものであり、シーズン2は一層ハードなシーズンになることが予想される。その仕上がりに期待が高まるばかりだ。

今回のコメントでは、シーズン2がすでに撮影済みであることも示唆されている。撮影後のポストプロダクションに多大な時間がかかるとみられるが、での配信開始は2024年内の見込みだ。

Source:

The post first appeared on .