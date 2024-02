全世界でアルバム&シングルの売り上げが2億2000万を超え、史上最も売れたラッパーの一人として君臨するエミネムが、自身の代表曲「スタン」を基に熱狂ファンの世界を描くドキュメンタリー映画『Stans(仮題)』を製作することが明らかとなった。米が報じている。

2000年にリリースされたアルバム『The Marshall Mathers LP』に収録の「スタン」は、女性シンガーのダイドをフィーチャリングした大ヒット・シングル。曲の主人公は、エミネムにファンレターを送るが返事を貰えず、失望した熱狂的なファンのスタン。次第に一方的な怒りを募らせていった彼は、妊娠中のパートナーを車のトランクに閉じ込めて豪雨のなか車を暴走させ、最終的には橋から落下して命を落とすという悲劇を迎える。



曲のタイトルとなった“Stan”は、熱狂的で時には妄想的なスーパーファンを表す代名詞として使われるようになり、2017年にはオックスフォード英語辞典に、「特定のセレブに対して熱心すぎる、もしくは偏執的なファン」という意味の単語として登録された。

「スタン」を基にしたドキュメンタリー映画は、「スーパーファンダムの世界に踏み込む剥き出しでエッジの効いた、無防備かつパーソナルな旅となり、世界で最もアイコニックな不朽のアーティストの一人であるエミネムと、彼を崇拝するファンたちのレンズを通して語られる」と紹介されている。

エミネムは自身のプロダクション会社 Shady Filmsを通して、DIGA StudiosとHill District Mediaと共同製作を担う。監督を務めるのは、「チャレンジャー号:悲劇のフライト」(2020)「Hunting ISIS(原題)」(2018)など、数多くのドキュメンタリーシリーズを手がけたスティーヴン・レッカート。

エミネムの長年のマネージャーで、Shady Films率いるポール・ローゼンバーグとスチュアート・パーは新プロジェクトについて、「『Stans』は、私たちにとってカメラを回し、ファンであること、場合によっては熱狂的な信者であることについてファンに問いかける機会となるでしょう。心を引き付けられるエミネムの曲と世界の重鎮エンターテイナーというレンズを通して、ファンベースとアーティストの関係を研究した作品です」と語った。

『Stans(仮題)』は、米Paramount・MTVの配給で2024年後半にリリース予定。

