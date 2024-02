DC映画『ジョーカー』(2019)の続編『Joker: Folie à deux(原題)』より、新たな場面写真3点が公開された。いずれも、ホアキン・フェニックス演じるジョーカー/アーサー・フレックと、レディー・ガガ演じるハーレイ・クインのツーショットを捉えている。

「皆さんの1日が、愛で溢れていますように」。3枚の写真とともにInstagramでこう綴ったのは、監督・脚本のトッド・フィリップス。フィリップス監督といえば、たびたび本作の場面写真を公開しており、今回もファンの期待を高めるようなカットを披露した。

1枚目は暗闇に佇むジョーカーとハーレイ・クイン。2枚目は、鼻先をくっつけてハーレイを見つめるジョーカーと微笑むハーレイ。3枚目では、ミュージカルの舞台のような屋上でダンスを踊る様子の2人が写し出されている。ちなみに、劇中ではミュージカルシーンも含まれるという。

今回の投稿でフィリップス監督は「皆さんの1日が、愛で溢れていますように」と綴っているが、場面写真に写るジョーカーとハーレイがそれを体現しているようにも見える。前作では、社会から逸脱していくジョーカーの狂気が描かれたが、続編では明るい展開も待っているだろうか。

ホアキン・フェニックス&レディー・ガガのほか、出演者として前作からアーサーの隣人・ソフィー役を演じたザジー・ビーツが再登場。新たに『メイズ・ランナー』シリーズのジェイコブ・ロフランド、『イニシェリン島の亡霊』(2022)のブレンダン・グリーソン、『ゲット・アウト』(2017)のキャスリン・キーナー、「インダストリー」(2020-)のロバート・スピーリングが参加する。共同脚本は前作に続いてスコット・シルヴァーが務めた。

映画『Joker: Folie à deux(原題)』は2024年10月4日に米国公開予定。

