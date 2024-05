ゴルファーのための食事学『飛距離アップにはマグロが鍵！』

『食材orサプリメント』

ここまで述べてきた通り、クレアチニンは肉や魚などの食材に含まれます。しかし、クレアチニンの特徴として、加熱に弱いことが挙げられます。題名でマグロを挙げたのは、これが理由です。マグロは生で刺身として食べられますが、鶏肉や豚肉はそうはいきません。通常の生活に加えて、トレーニングやラウンドが多いゴルファーの皆さんは、サプリメントの検討が必要なことがあるかと思います。摂り過ぎは腎機能の低下に繋がりますので、1日3〜4g、また5g以下から始めてみてください。どんな栄養素であっても、基本は食事から、サプリメントは過剰摂取しないことが原則です。



それぞれの栄養素における目標値には個人差があり、個々の目標や身体の状態によって適正な値は変化します。



引き続き様々な観点から、ゴルファーの為の栄養学についてご紹介させていただきます!



[文:トータルゴルフフィットネス - ゴルファーのための会員制フィットネスクラブ]

※健康、ダイエット、運動等の方法、メソッドに関しては、あくまでも取材対象者の個人的な意見、ノウハウで、必ず効果がある事を保証するものではありません。