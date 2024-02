ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督によるSF超大作『DUNE/デューン 砂の惑星』(2021)の続編『デューン 砂の惑星 PART2』が3日間限定で先行上映されることが決定した。また、主演のやゼンデイヤ、フローレンス・ピュー、オースティン・バトラーら超豪華キャスト陣が映画の見どころを語る特別動画も到着した。

特別映像に登場するのは、主人公ポール役のティモシー、ポールと恋に落ちる砂漠の民チャニ役のゼンデイヤ、ポールの命を狙う新たな狂敵フェイド=ラウサ役のオースティン・バトラー、皇帝の娘イルーラン役のフローレンス・ピュー、砂漠の民のリーダー・スティルガー役のハビエル・バルデム、因縁の宿敵ハルコンネン男爵役のステラン・スカルスガルド、ポールの武術指南役ガーニイ・ハレック役のジョシュ・ブローリンの7人だ。『デューン 砂の惑星PART2』では、前作の物語を引き継ぎつつ、見事なビジュアルや大迫力のアクションシーンに加え、新たな登場人物、全宇宙を巻き込む最終決戦、そして力強く感動的なラブストーリーでそのスケールを拡大。主人公ポールの過酷な戦いを通し観客がまったく新しい体験ができる、豊かで深い物語へと昇華させている。

映像の中でティモシーは、「ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督が贈る人類未踏の惑星体験を、ぜひ映画館で観ていただけると嬉しいです」と、信頼するドゥニ監督の名前を出しながらファンにメッセージを贈っている。チャニ役のゼンデイヤもまた、『デューン』の世界に「みなさんが戻って来るのが待ちきれないです」と笑顔を見せる。

前作からのキャスト・キャラクターが続投する中で、新たな脅威として抜群の存在感を見せているのが、オースティン演じるフェイド=ラウサだ。映像では、オースティン自らフェイドを「最狂の敵」と称し、『PART1』でポールたちを恐怖に陥れたハルコンネン男爵役のステラン・スカルスガルドも「ハルコンネン男爵より最悪な男」とそのヴィランっぷりに太鼓判を押す姿が確認できる。映画本編では、ポールとフェイドの迫力満点の決闘シーンも、本作の見逃せないポイントの一つとなっている。

さらに「ポールの旅は、あなたを砂漠のより深くへと誘います」と語るのは、ガーニイ・ハレック役のジョシュ・ブローリン。前作では戦いの中でポールと離れ離れになってしまったガーニイだったが、最新作で思わぬ形で再会を果たすことになる。「そして彼の心のさらに奥深くへと入っていきます」と語るのは、これまでに謎に包まれていた“皇帝”の娘であるイルーラン役として新たに登場するフローレンス・ピュー。ポールのアトレイデス家が全滅した裏には、ハルコンネン家と共謀を図った皇帝の存在があり、果たしてイルーランがポールとどう対峙していくのか、その動向にも注目が集まる。

「ポールの覚醒を『デューン 砂の惑星PART2』で目撃してください」と語るのは、砂漠の民のリーダー・スティルガー役のハビエル・バルデム。前作でポールと出会った頃はまだ彼に対し懐疑的な態度を取っていたが、最新作では共に砂漠で生きるうちにポールを“救世主”と信じ支えていくようになる。何か大きな力に目覚めようとしているポールが、いかに救世主として覚醒していくのかにも期待が高まる。



そんな全世界待望の『デューン 砂の惑星PART2』が、2024年3月15日(金)の日本公開に先駆け、3月8日(金)、9日(土)、10(日)の3日間限定で先行上映が決定した。上映はIMAX®、Dolby Cinema®(ドルビーシネマ)で合計60館にて実施。最高の“惑星体験”をいち早く堪能できるチャンスをお見逃しなく。上映劇場と先行上映実施劇場はでチェックだ。

※入場料金は、各劇場の通常料金にてご覧いただけます。※ムビチケの使用は可能です。座席指定の際に追加料金をお支払いいただくことで、IMAX、Dolby Cinemaの特別上映のご鑑賞が可能です。※各追加料金は映画館により異なります。詳細は、あらかじめ、ご鑑賞予定映画館のウェブサイトにてご確認ください。

『デューン 砂の惑星 PART2』は2024年3月15日(金)日本公開。

The post first appeared on .