¡Ö¤ª¤Ð¤µ¤ó¤¬¤ª¤¸¤µ¤ó¤ò¤¿¤¿¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¿ÆÂ²¤«¤éÄÌÊó¡¡ÉÛÃÄ¤¿¤¿¤¤ÇÉ×¤ò²¥ÂÇ¡¢¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç84ºÐ¤ÎºÊÂáÊá=ÀÅ²¬¸©·Ù
ÀÅ²¬¸©ÉÙ»Î»Ô¤Î¼«Âð¤Ç85ºÐ¤ÎÉ×¤ÎÇØÃæ¤òÉÛÃÄ¤¿¤¿¤¤Ê¤É¤Ç²¥ÂÇ¤·¡¢ÇØÃæ¤ËÂÇËÐ¤µ¤»¤ë¤Ê¤É·Ú½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç84ºÐ¤Î½÷¤¬2·î14Æü¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÙ»Î»Ô¾¾²¬¤ÎÌµ¿¦¤Î½÷¡Ê84¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷¤Ï14Æü¸á¸å6»þÈ¾º¢¡¢¼«Âð¤ÇÉ×¡Ê85¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢ÉÛÃÄ¤¿¤¿¤¤Ç²¥ÂÇ¤¹¤ë¤Ê¤ÉË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É×¤ÏÇØÃæ¤ËÂÇËÐ¤¹¤ë·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼«Âð¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¿ÆÂ²¤«¤é¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ð¤µ¤ó¤ò¤¿¤¿¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç·Ù»¡¤¬½ÐÆ°¤·¡¢½÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½÷¤ÏÉ×¤ò²¥ÂÇ¤·¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸¶°ø¤Ê¤ÉÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£