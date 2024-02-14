¡Ø¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ù¥­¥ã¥¹¥È¶¦±é¤Î¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥ÄCM¤¬±ê¾å¡Ö¶ì¤·¤à¿Í¤ò¥¸¥ç¡¼¥¯¤Ë¤¹¤ë¤Ê¡×

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Don¡Çt blame us, blame your brain.
Whatever you forget, remember #UberEats.
Get groceries, everyday items, and more...#SuperBowlLVIII pic.twitter.com/9YEEZKW3u9
- Uber Eats (@UberEats) February 6, 2024
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