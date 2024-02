¡Ø¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ù¥­¥ã¥¹¥È¶¦±é¤Î¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥ÄCM¤¬±ê¾å¡Ö¶ì¤·¤à¿Í¤ò¥¸¥ç¡¼¥¯¤Ë¤¹¤ë¤Ê¡×

大人気シットコム『フレンズ』でレイチェル役を演じたジェニファー・アニストンとロス役のデヴィッド・シュワイマーが共演したスーパーボウルのCMが炎上し、その一部がカットされたことが明らかとなった。



問題となったのは、NFLの王者決定戦となる第58回スーパーボウルのために制作されたUber Eatsのコマーシャル。CMにはジェニファーとデヴィッドをはじめ、元プロサッカー選手のデヴィッド・ベッカムや、彼の妻で元スパイスガールズのヴィクトリア・ベッカムらが出演している。

Don’t blame us, blame your brain.

Whatever you forget, remember #UberEats.

Get groceries, everyday items, and more...#SuperBowlLVIII pic.twitter.com/9YEEZKW3u9

- Uber Eats (@UberEats) February 6, 2024