「ラザロ・プロジェクト」シーズン2、吹替声優が発表 ─ 日本シーン登場の本予告編も到着

人類滅亡を防ぐために時をリセットする使命を負ったエージェントたちの活躍を描き、映画級のスケールとアクションシーンが話題となったタイムリープアクション「ラザロ・プロジェクト 時を戻せ、世界を救え!」シーズン2より、日本語吹替版キャスト情報とコメントが届けられた。

前作に引き続き主人公ジョージ役(パーパ・エッシードゥ)の吹替を務めるのは『ヒプノシスマイク』飴村乱数役、『アイドリッシュセブン』の二階堂大和役などで人気の声優、白井悠介。劇中でジョージが着用していた衣装と同じトラックジャケットを身に纏ったビジュアルも初公開となった。

そのほかにも、主要キャラクターを演じるキャスト陣の続投が決定。アーチ―役(アンジリ・モヒンドラ)を『Go!プリンセスプリキュア』のキュアトゥインクル役などの山村響が演じる。シーズン2から新たに参戦する吹替キャストも発表。「ラザロ・プロジェクト」の敵対組織「タイムブレイク・イニシアティブ」のリーダー、ロビン(コリン・サーモン)を演じるのは『超時空要塞マクロス』マクシミリアン・ジーナス役、『ヒプノシスマイク』神宮寺寂雷役などで知られる速水奨。ジョージの命を狙う謎の男、ブライソン(ロイス・ピアソン)を『獣電戦隊キョウリュウジャー』のキョウリュウブルーを演じ、俳優としてだけでなく声優としても活躍する金城大和が演じる。

本予告映像も公開。無限タイムループに陥ったジョージたちの前に謎の組織「タイムブレイク・イニシアティブ」が現れる。タイムリープとタイムトラベルが交差し、タイムマシーンも登場。タイムトラベル映画の金字塔『バック・トゥ・ザ・フューチャー』への言及も見られる。

日本も舞台に?「大阪の麺」という謎の看板シーンもお見逃しなく。



白井悠介(パーパ・エッシードゥ/ジョージ役)

①シーズン2の吹替に再び臨む心境を教えてください。

まずはシーズン2も引き続きジョージの吹替を担当できて嬉しいです!!

しれっと代わってたらどうしようかと思いました(笑)

吹替の経験があまりない中で臨んだシーズン1でいろんな経験をさせてもらいました。

その経験を2に活かしていきたいです!

②タイムトラベルが出来たら「過去」と「未来」どちらに行きたいですか?またその理由も教えてください。

兼ねてからこの質問には「過去」と答えています!

理由は自分がまだ幼かった頃の記憶を思い出したいからです。

昔住んでた家、町、人、風景に触れてノスタルジーに浸りたいです( ´∀`)

未来はこれからの楽しみにとっておきたいので今はまだ行かなくていいかな。

③視聴者の皆さまに向けてシーズン2の見どころを教えてください。

シーズン1のまさかの結末からスタートするシーズン2ですが、もう怒涛の展開の連続です!!タイムリープに加えてタイムトラベルまで起こっちゃうわけですから行ったり来たりで忙しい(笑)でもそれだけ見応え、考察しがいがあるはずです!!ぜひご覧ください!

山村響(アンジリ・モヒンドラ/アーチ―役)

①シーズン2の吹替に再び臨む心境を教えてください。

シーズン1の終わりが非常に気になる展開で終わったので、今回はどのようなドラマが繰り広げられるのか、私自身も一ファンとしてとても楽しみでした。そしてアーチーとしてまた更に難しいミッションへ参加できるということで、身が引き締まる気持ちで吹替に挑みました。

②タイムトラベルが出来たら「過去」と「未来」どちらに行きたいですか?またその理由も教えてください。

先がわかってしまうと色んな意味でとらわれてしまうので(笑)

どちらかというと過去に行きたいです!

③視聴者の皆さまに向けてシーズン2の見どころを教えてください。

新たなメンバーも加わっていきながら、世界を救うためにラザロの面々がそれぞれの想いを抱えながら戦っていきます。

ジョージとサラの関係性やアーチーの過去とこれからなどなど、登場人物それぞれの人間ドラマにも心を掴まれます。

様々なハラハラドキドキをお楽しみ下さい!

速水奨(コリン・サーモン/ロビン役)

①シーズン2の吹替に臨む心境を教えてください。

初めて参加する「ラザロ・プロジェクト」。世界観を大切に丁寧に、大胆に演じたいと思っています。

②タイムトラベルが出来たら「過去」と「未来」どちらに行きたいですか?またその理由も教えてください。

過去ですね。今、足りないところを、しっかり学び直したいです。

③視聴者の皆さまに向けてシーズン2の見どころを教えてください。

非常に複雑で、演じている僕も、迷子になるストーリーです。

だからこそ、面白く、わくわくします。あなたも、タイムマシーンに乗ったつもりで観てください。

金城大和(ロイス・ピアソン/ブライソン役)

①タイムトラベルが出来たら「過去」と「未来」どちらに行きたいですか?またその理由も教えてください。

過去です。過去を変えたいというより、もしかしたら未来の選択肢を、今より増やせるんじゃないかなと考えております。

②視聴者の皆さまに向けてシーズン2の見どころを教えてください。

はじめまして。金城大和です。『ブライソン』という謎の人物の日本語担当を務めます。

新たなキャラクターも参戦し、時間軸も色々リープ。それが引き起こす影響も次第に入り組んでいきます。

一瞬分からなくなったら巻き戻しを。どうぞお楽しみに!

海外ドラマ 『ラザロ・プロジェクト 時を戻せ、世界を救え! シーズン2』 (全8話)

【配信】「スターチャンネルEX」

<字幕版・吹替版> 2月22日(木)配信開始 ※毎週木曜、1話ずつ更新

【放送】「BS10 スターチャンネル」

<STAR1 字幕版> 3月25日より 毎週月曜 23:00 ほか ※3月20日(祝・水)14:00 吹替版 第1話無料放送

<STAR3 吹替版> 3月29日より 毎週金曜 22:00 ほか

