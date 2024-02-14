¿÷·Á¤¢¤¤³46ºÐ¡¢Á°È±¥«¥Ã¥È¤Ç¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·È¿¶Á¡ÖÆüËÜ°ì¡ª¡×¡Ö¥¹¥Ã¥´¥¤åºÎï¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¿÷·Á¤¢¤¤³¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Á°È±¥«¥Ã¥È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖåºÎï¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿÷·Á¤¢¤¤³¡¢¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¤È¡Ö¤á¤Á¤ã¥¤¥±¡×3¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¿÷·Á¤¬¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°È±¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡µ¤Ê¬¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÎÉ¤¤¤è¤Í¡¡¡ôÁ°È±¥«¥Ã¥È¡×¤È¤Ä¤Å¤êÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¡£Á°È±¤òÀÚ¤ê¡¢¥»¥ó¥¿¡¼Ê¬¤±¤Ë¤·¤¿Èà½÷¤¬¥«¥á¥é¤ËÈù¾Ð¤ß¤«¤±¤ë»Ñ¤¬Èó¾ï¤ËÈþ¤·¤¤¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö²¿¤ò¤·¤Æ¤â¡¢³¨¤Ë¤Ê¤ë¡ªÆüËÜ°ì¡ª¡×¡Ö¥¹¥Ã¥´¥¤åºÎï¤Ç¤¹¡×¡Ö¤É¤ÎÈ±·¿¤µ¤ì¤Æ¤â¤Ù¤Ã¤Ô¤ó¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¥«¥ï¥¤¥¤¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¾Ð´é¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡¼¿÷¤Á¤ã¤ó¡×¤ÈÀä»¿¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¿÷·Á¤¢¤¤³¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷akiko_hinagata¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿÷·Á¤¢¤¤³¡¢¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¤È¡Ö¤á¤Á¤ã¥¤¥±¡×3¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¿÷·Á¤¬¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°È±¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡µ¤Ê¬¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÎÉ¤¤¤è¤Í¡¡¡ôÁ°È±¥«¥Ã¥È¡×¤È¤Ä¤Å¤êÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¡£Á°È±¤òÀÚ¤ê¡¢¥»¥ó¥¿¡¼Ê¬¤±¤Ë¤·¤¿Èà½÷¤¬¥«¥á¥é¤ËÈù¾Ð¤ß¤«¤±¤ë»Ñ¤¬Èó¾ï¤ËÈþ¤·¤¤¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö²¿¤ò¤·¤Æ¤â¡¢³¨¤Ë¤Ê¤ë¡ªÆüËÜ°ì¡ª¡×¡Ö¥¹¥Ã¥´¥¤åºÎï¤Ç¤¹¡×¡Ö¤É¤ÎÈ±·¿¤µ¤ì¤Æ¤â¤Ù¤Ã¤Ô¤ó¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¥«¥ï¥¤¥¤¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¾Ð´é¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡¼¿÷¤Á¤ã¤ó¡×¤ÈÀä»¿¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¿÷·Á¤¢¤¤³¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷akiko_hinagata¡Ë