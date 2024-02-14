¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡¢¡Ø¥Ö¥®¥¦¥®¡Ù¥â¥Ç¥ë¡¦³ÞÃÖ¥·¥Å»Ò¤µ¤ó¤Ë¡ÖÂ¾¿Í¤È»×¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Á¡×¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤
¡¡¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥Ö¥®¥¦¥®¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¼ç¿Í¸ø¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë³ÞÃÖ¥·¥Å»Ò¤µ¤ó¤Î²èÁü¤ÈÊÂ¤ó¤À2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é2¿Í¤ÎÍÆ»Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡¢¾Ð´é¤Î³ÞÃÖ¥·¥Å»Ò¤µ¤ó¤ÈÊÂ¤ó¤ÀÍÍ»Ò
¡¡¡Ø¥Ö¥®¥¦¥®¡Ù¤Ï¡¢Àï¸å¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼¡¦³ÞÃÖ¥·¥Å»Ò¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤ÈÄìÈ´¤±¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤ò¤â¤Ä¼ç¿Í¸ø¡¦²ÖÅÄÎë»Ò¡Ê¼ñÎ¤¡Ë¤¬¡¢Â¿¤¯¤Îº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢²Î¼ê¤ÎÆ»¤òÆÍ¤¿Ê¤ß¡¢¿Í¡¹¤ËÍ¦µ¤¤È´õË¾¤òÍ¿¤¨¤ëÂç¥¹¥¿¡¼¡ÈÊ¡Íè¥¹¥º»Ò¡É¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò³è¼Ì¤¹¤ë¡£
¡¡ÄáÉÓ¤Ïº£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¤Û¤Û¤¨¤à³ÞÃÖ¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡Ö¥Ö¥®¥¦¥®¡¢³ÞÃÖ¥·¥º»Ò¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¿Í¤È»×¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÜ¤¸¤ê¤Î²¼¤¬¤Ã¤¿¾Ð´é¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î2¿Í¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¦¤î¡¼!!¡¡¤½¤Ã¤¯¤ê!?¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¾Ð´é¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â¾Ð´é¤¬²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÄáÉÓ¤µ¤ó¤Î¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¡Á¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤°Ì¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@shofukuteitsurube¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡¢¾Ð´é¤Î³ÞÃÖ¥·¥Å»Ò¤µ¤ó¤ÈÊÂ¤ó¤ÀÍÍ»Ò
¡¡¡Ø¥Ö¥®¥¦¥®¡Ù¤Ï¡¢Àï¸å¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼¡¦³ÞÃÖ¥·¥Å»Ò¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤ÈÄìÈ´¤±¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤ò¤â¤Ä¼ç¿Í¸ø¡¦²ÖÅÄÎë»Ò¡Ê¼ñÎ¤¡Ë¤¬¡¢Â¿¤¯¤Îº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢²Î¼ê¤ÎÆ»¤òÆÍ¤¿Ê¤ß¡¢¿Í¡¹¤ËÍ¦µ¤¤È´õË¾¤òÍ¿¤¨¤ëÂç¥¹¥¿¡¼¡ÈÊ¡Íè¥¹¥º»Ò¡É¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò³è¼Ì¤¹¤ë¡£
¡¡ÌÜ¤¸¤ê¤Î²¼¤¬¤Ã¤¿¾Ð´é¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î2¿Í¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¦¤î¡¼!!¡¡¤½¤Ã¤¯¤ê!?¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¾Ð´é¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â¾Ð´é¤¬²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÄáÉÓ¤µ¤ó¤Î¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¡Á¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤°Ì¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@shofukuteitsurube¡Ë