¡ÚËèÆü±Ç²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡Û¿ùºé²Ö¤¬¡Ø»Ô»Ò¡Ù¤Ç½÷Í¥¼ç±é¾Þ¡Ö±Ç²è¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿ùºé²Ö¤¬±Ç²è¡Ø»Ô»Ò¡Ù¤Ç¡ØÂè78²óËèÆü±Ç²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡Ù¤Î½÷Í¥¼ç±é¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢14Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÇØÃæ¤¶¤Ã¤¯¤ê¤ÎÂçÃÀ¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¿ùºé²Ö
¡¡¡Ø»Ô»Ò¡Ù¤Ï¡¢¸ÍÅÄ´ÆÆÄ¤¬¼çºË¤¹¤ë·àÃÄ¥Á¡¼¥ºtheater´úÍÈ¤²¸ø±éºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥µ¥ó¥â¡¼¥ë¥¹¥¿¥¸¥ªÁªÄê¾Þ2015¤Ç¤ÏºÇÍ¥½¨µÓËÜ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢´ÑµÒ¤«¤éÇ®¤¤»Ù»ý¤ò¼õ¤±ºÆ±é¤â¤µ¤ì¤¿ÉñÂæ¡ØÀîÊÕ»Ô»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ù¤ò±Ç²è²½¡£ÄË¤Þ¤·¤¤¤Û¤É¤Î²á¹ó¤Ê²ÈÄí´Ä¶¤Ç°é¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÀ¸¤¤ë¤³¤È¡×¤ò¤¢¤¤é¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀîÊÕ»Ô»Ò¤Î¡¢¹³¤¨¤Ê¤¤¶¶ø¤ËËÝ¤í¤¦¤µ¤ì¤¿ÁÔÀä¤Ê¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£
¡¡¿ùºé¤Ï¥Ç¥³¥ë¥Æ¥é¥¤¥ó¤¬Èþ¤·¤¤¹õ¤Î¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¡£ÃÅ¾å¤Ç¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Êª¸ì¤Ë´Ø¤ï¤ëÃæ¤Ç1¿Í¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¾Þ¤Ï±Ç²è¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£¡ØÂè78²óËèÆü±Ç²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡Ù¼õ¾Þ·ë²Ì
ÆüËÜ±Ç²èÂç¾Þ¡§¡Ø¤»¤«¤¤¤Î¤ª¤¤¯¡Ù¡ÊºåËÜ½ç¼£´ÆÆÄ¡Ë
ÆüËÜ±Ç²èÍ¥½¨¾Þ¡§¡Ø¤Û¤«¤²¡Ù¡ÊÄÍËÜ¿¸Ìé´ÆÆÄ¡Ë
³°¹ñ±Ç²è¥Ù¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¡§¡ØTAR¡¿¥¿¡¼¡Ù¡Ê¥È¥Ã¥É¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É´ÆÆÄ¡Ë
ÃËÍ¥¼ç±é¾Þ¡§ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡Ø¥¨¥´¥¤¥¹¥È¡Ù
½÷Í¥¼ç±é¾Þ¡§¿ùºé²Ö¡Ø»Ô»Ò¡Ù
ÃËÍ¥½õ±é¾Þ¡§µÜÂôÉ¹µû¡Ø¥¨¥´¥¤¥¹¥È¡Ù
½÷Í¥½õ±é¾Þ¡§¹À¥¤¹¤º¡Ø¥¥ê¥¨¤Î¤¦¤¿¡Ù
¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥°¥é¥ó¥×¥ê¿·¿Í¾Þ¡ÊÃËÀ¡Ë¡§¥¢¥Õ¥í¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é ¤Û¤ä¥Þ¥ó¡Ù
¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥°¥é¥ó¥×¥ê¿·¿Í¾Þ¡Ê½÷À¡Ë¡§¥µ¥êngROCK¡ØBAD LANDS ¥Ð¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥º¡Ù
´ÆÆÄ¾Þ¡§ÀÐ°æÍµÌé¡Ø·î¡Ù
µÓËÜ¾Þ¡§ºåËÜ½ç¼£¡Ø¤»¤«¤¤¤Î¤ª¤¤¯¡Ù
»£±Æ¾Þ¡§³ù´¢ÍÎ°ì¡Ø·î¡Ù
Èþ½Ñ¾Þ¡§¾åÛê°ÂÎ¤¡Ø¥´¥¸¥é-1.0¡Ù
²»³Ú¾Þ¡§¥¸¥à¡¦¥ª¥ë¡¼¥¯¡Ø658km¡¢ÍÛ»Ò¤ÎÎ¹¡Ù
Ï¿²»¾Þ¡§»ÖËþ½ç°ì¡Ø¤»¤«¤¤¤Î¤ª¤¤¯¡Ù
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¾Þ¡§¡Ø¥¢¥ê¥¹¤È¥Æ¥ì¥¹¤Î¤Þ¤Ü¤í¤·¹©¾ì¡Ù¡Ê²¬ÅÄÖ÷Î¤´ÆÆÄ¡Ë
ÂçÆ£¿®Ïº¾Þ¡§¡Ø·¯¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡Ù¡ÊµÜºê½Ù´ÆÆÄ¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤¶¤¡Ë
¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¾Þ¡§¡Ø¡ÖÀ¸¤¤ë¡×ÂçÀî¾®³Ø¹» ÄÅÇÈºÛÈ½¤òÆ®¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¡Ù¡Ê»ûÅÄÏÂ¹°´ÆÆÄ¡Ë
TSUTAYA DISCAS ±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¾Þ¡¦ÆüËÜ±Ç²èÉôÌç¡§¡Ø·à¾ìÈÇ Èþ¤·¤¤Èà¡Áeternal¡Á¡Ù
TSUTAYA DISCAS ±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¾Þ¡¦³°¹ñ±Ç²èÉôÌç¡§¡Ø¥¨¥Ö¥ê¥·¥ó¥°¡¦¥¨¥Ö¥ê¥¦¥§¥¢¡¦¥ª¡¼¥ë¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥ï¥ó¥¹¡Ù
ÅÄÃæ¸¨Âå¾Þ¡§Ìô»Õ´Ý¤Ò¤í»Ò
ÆÃÊÌ¾Þ¡§ÎëÌÚÉÒÉ×¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë
¡ÚÆ°²è¡ÛÇØÃæ¤¶¤Ã¤¯¤ê¤ÎÂçÃÀ¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¿ùºé²Ö
¡¡¡Ø»Ô»Ò¡Ù¤Ï¡¢¸ÍÅÄ´ÆÆÄ¤¬¼çºË¤¹¤ë·àÃÄ¥Á¡¼¥ºtheater´úÍÈ¤²¸ø±éºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥µ¥ó¥â¡¼¥ë¥¹¥¿¥¸¥ªÁªÄê¾Þ2015¤Ç¤ÏºÇÍ¥½¨µÓËÜ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢´ÑµÒ¤«¤éÇ®¤¤»Ù»ý¤ò¼õ¤±ºÆ±é¤â¤µ¤ì¤¿ÉñÂæ¡ØÀîÊÕ»Ô»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ù¤ò±Ç²è²½¡£ÄË¤Þ¤·¤¤¤Û¤É¤Î²á¹ó¤Ê²ÈÄí´Ä¶¤Ç°é¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÀ¸¤¤ë¤³¤È¡×¤ò¤¢¤¤é¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀîÊÕ»Ô»Ò¤Î¡¢¹³¤¨¤Ê¤¤¶¶ø¤ËËÝ¤í¤¦¤µ¤ì¤¿ÁÔÀä¤Ê¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£
¢£¡ØÂè78²óËèÆü±Ç²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡Ù¼õ¾Þ·ë²Ì
ÆüËÜ±Ç²èÂç¾Þ¡§¡Ø¤»¤«¤¤¤Î¤ª¤¤¯¡Ù¡ÊºåËÜ½ç¼£´ÆÆÄ¡Ë
ÆüËÜ±Ç²èÍ¥½¨¾Þ¡§¡Ø¤Û¤«¤²¡Ù¡ÊÄÍËÜ¿¸Ìé´ÆÆÄ¡Ë
³°¹ñ±Ç²è¥Ù¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¡§¡ØTAR¡¿¥¿¡¼¡Ù¡Ê¥È¥Ã¥É¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É´ÆÆÄ¡Ë
ÃËÍ¥¼ç±é¾Þ¡§ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡Ø¥¨¥´¥¤¥¹¥È¡Ù
½÷Í¥¼ç±é¾Þ¡§¿ùºé²Ö¡Ø»Ô»Ò¡Ù
ÃËÍ¥½õ±é¾Þ¡§µÜÂôÉ¹µû¡Ø¥¨¥´¥¤¥¹¥È¡Ù
½÷Í¥½õ±é¾Þ¡§¹À¥¤¹¤º¡Ø¥¥ê¥¨¤Î¤¦¤¿¡Ù
¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥°¥é¥ó¥×¥ê¿·¿Í¾Þ¡ÊÃËÀ¡Ë¡§¥¢¥Õ¥í¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é ¤Û¤ä¥Þ¥ó¡Ù
¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥°¥é¥ó¥×¥ê¿·¿Í¾Þ¡Ê½÷À¡Ë¡§¥µ¥êngROCK¡ØBAD LANDS ¥Ð¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥º¡Ù
´ÆÆÄ¾Þ¡§ÀÐ°æÍµÌé¡Ø·î¡Ù
µÓËÜ¾Þ¡§ºåËÜ½ç¼£¡Ø¤»¤«¤¤¤Î¤ª¤¤¯¡Ù
»£±Æ¾Þ¡§³ù´¢ÍÎ°ì¡Ø·î¡Ù
Èþ½Ñ¾Þ¡§¾åÛê°ÂÎ¤¡Ø¥´¥¸¥é-1.0¡Ù
²»³Ú¾Þ¡§¥¸¥à¡¦¥ª¥ë¡¼¥¯¡Ø658km¡¢ÍÛ»Ò¤ÎÎ¹¡Ù
Ï¿²»¾Þ¡§»ÖËþ½ç°ì¡Ø¤»¤«¤¤¤Î¤ª¤¤¯¡Ù
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¾Þ¡§¡Ø¥¢¥ê¥¹¤È¥Æ¥ì¥¹¤Î¤Þ¤Ü¤í¤·¹©¾ì¡Ù¡Ê²¬ÅÄÖ÷Î¤´ÆÆÄ¡Ë
ÂçÆ£¿®Ïº¾Þ¡§¡Ø·¯¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡Ù¡ÊµÜºê½Ù´ÆÆÄ¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤¶¤¡Ë
¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¾Þ¡§¡Ø¡ÖÀ¸¤¤ë¡×ÂçÀî¾®³Ø¹» ÄÅÇÈºÛÈ½¤òÆ®¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¡Ù¡Ê»ûÅÄÏÂ¹°´ÆÆÄ¡Ë
TSUTAYA DISCAS ±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¾Þ¡¦ÆüËÜ±Ç²èÉôÌç¡§¡Ø·à¾ìÈÇ Èþ¤·¤¤Èà¡Áeternal¡Á¡Ù
TSUTAYA DISCAS ±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¾Þ¡¦³°¹ñ±Ç²èÉôÌç¡§¡Ø¥¨¥Ö¥ê¥·¥ó¥°¡¦¥¨¥Ö¥ê¥¦¥§¥¢¡¦¥ª¡¼¥ë¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥ï¥ó¥¹¡Ù
ÅÄÃæ¸¨Âå¾Þ¡§Ìô»Õ´Ý¤Ò¤í»Ò
ÆÃÊÌ¾Þ¡§ÎëÌÚÉÒÉ×¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë