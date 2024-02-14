µÜÂôÉ¹µû¡¢Îø¿ÍÌò¤ÇW¼õ¾Þ¡¦ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤È¤ÎºÆ¶¦±éÇ®Ë¾¡Ö¼«Á³¤ÈºîÉÊ¤ËÆþ¤ì¤¿¡×¸½¾ì¤Ç¤Î»ÑÀª¤ËÂº·É¡ãÂè78²óËèÆü±Ç²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡ä
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/02/14¡ÛÇÐÍ¥¤ÎµÜÂôÉ¹µû¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè78²óËèÆü±Ç²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ë É½¾´¼°¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£±Ç²è¡Ö¥¨¥´¥¤¥¹¥È¡×¤ÇÃËÍ¥½õ±é¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡¢âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡õµÜÂôÉ¹µû¤«¤é¼õ¤±¤¿»É·ã¸ì¤ë¡Ö²ÄÇ½À¤ÏÌµ¸ÂÂç¡×
ËÜºî¤Ï¡¢°¦¤ÈÆÇ¤Î¤¢¤ëÀÚ¤ê¸ý¤Ç¿ô¡¹¤ÎÌ¾¥³¥é¥à¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¹â»³¿¿¤Î¼«ÅÁÅªÆ±Ì¾¾®Àâ¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢µÜÂô¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ç¤¢¤ëÊì¤ò»Ù¤¨¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤¹¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎÎ¶ÂÀ¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡Ö²þ¤á¤Æº£²ó¤³¤ÎºîÉÊ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌò¼Ô¿ÍÀ¸¡¢Ìò¼Ô¤Ç¤¢¤ë³Ð¸ç¡¢ºîÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ©¤ó¤ÀºîÉÊ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö²¿¤è¤ê¶¦±é¤·¤¿ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤µ¤ó¤È´ÆÆÄ¤Î¾¾±Ê¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Æ±¼ø¾Þ¼°¤ÇÃËÍ¥¼ç±é¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÎëÌÚ¤È¾¾±ÊÂç»Ê´ÆÆÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ´¶¼Õ¡£ÎëÌÚ¤ÈÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¹ç¤¦Ìò¤È¤·¤Æ¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¼«Á³¤È½Ð¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¹ÔÆ°¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò´ÆÆÄ¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÂæËÜ¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤±éµ»¤¬¤Ç¤¤¿¤È²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¡ÖºîÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ÆÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÎëÌÚ¤ÎÌò¤Ø¤Î½àÈ÷¤Ê¤É¸½¾ì¤Ç¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ï´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦µÜÂô¡£º£¸å¤â¡Ö¤Þ¤¿¤¼¤ÒÎ¼Ê¿¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤ª¼Çµï¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¥Ð¥Ç¥£¤â¤Î¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤âÂÐÎ©¤¹¤ë2¿Í¤È¤¤¤¦Ìò¤Ç¤âÌÌÇò¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼¡²ó¶¦±é¤Ë¤â´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÎëÌÚ¤Î¼õ¾Þ»þ¤ËºÆÅÙÅÐÃÅ¤·¤¿µÜÂô¤Ï¡ÖËÍ¤â¡¢Â¾¤ÎÌò¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â¡¢Î¼Ê¿¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ËÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤ÈºîÉÊ¤ËÆþ¤ì¤¿¡×¡Ö¤ß¤ó¤ÊÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤ÎºîÉÊ¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎëÌÚ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÜ¼ø¾Þ¼°¤ÇµÜÂô¤Ï¡¢¹õÅç·ëºÚ¤È¤Î¸òºÝ¡¢¹õÅç¤ÎÂè1»ÒÇ¥¿±È¯É½¸å½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µÜÂô¤Ï1·î16Æü¡¢½ñÌÌ¤Ë¤Æ¡Ö¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤¿¹õÅç·ëºÚ¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤Ë¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¹õÅç¤ÎÇ¥¿±¤òÊó¹ð¡£ºòÇ¯¤Î½Õ¤«¤éÆ±À³À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ËÆþÀÒ¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÀÒ¤òÆþ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£¸å¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¸³¶¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ ²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¡¢ ¶¦¤Ë»Ù¤¨¹ç¤Ã¤ÆÊâ¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·ëº§¤ÎÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ËèÆü±Ç²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ï1946Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ21Ç¯¡Ë¡¢ÆüËÜ¤Î±Ç²è»º¶È¤Î¿¶¶½¤Ë´óÍ¿¤·¡¢¹ñÌ±¤Ë±Ç²è¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¹ñÆâºÇ¹âÊö¤Î±Ç²è¾Þ¡£±éµ»¡¢ºîÉÊ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»£±Æ¤äÈþ½Ñ¡¢Ï¿²»¤Ê¤É¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢ÆüËÜ±Ç²è¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾½÷Í¥ÅÄÃæ¸¨Âå¤ÎÌ¾¤ò´§¤¹¤ë¾Þ¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÉôÌç¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
³Æ¾Þ¤Ï¡¢Âè°ìÀþ¤Ç³èÌöÃæ¤Î±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¤ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢ÀìÌç²È¤Ê¤ÉÌó70¿Í¤¬Áª¹Í¤Ë¤«¤«¤ï¤ê¡¢ËèÆü±Ç²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ï¤½¤ÎÎò»Ë¤ÈÅÁÅý¤È¤È¤â¤Ë¡¢Áª¹Í¤Î¸·Àµ¸øÌÀ¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â±Ç²è¶È³¦¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè75²ó¤«¤éÉ½¾´¼°¤Î³«ºÅÃÏ¤ÏÅÔÆâ¤Ø¤ÈÌá¤ê¡¢ÌÜ¹õ¶è¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡Ö¤á¤°¤í¥Ñ¡¼¥·¥â¥ó¥Û¡¼¥ë¡×¤Ç³«ºÅ¡£º£¸å¤â¡¢°ìÈÌ¤Ë¤â³«¤«¤ì¤¿±Ç²è¾Þ¤È¤·¤ÆËèÆü±Ç²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤ÏÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡¢âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡õµÜÂôÉ¹µû¤«¤é¼õ¤±¤¿»É·ã¸ì¤ë¡Ö²ÄÇ½À¤ÏÌµ¸ÂÂç¡×
¢¡µÜÂôÉ¹µû¡¢ÃËÍ¥½õ±é¾Þ¼õ¾Þ
ËÜºî¤Ï¡¢°¦¤ÈÆÇ¤Î¤¢¤ëÀÚ¤ê¸ý¤Ç¿ô¡¹¤ÎÌ¾¥³¥é¥à¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¹â»³¿¿¤Î¼«ÅÁÅªÆ±Ì¾¾®Àâ¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢µÜÂô¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ç¤¢¤ëÊì¤ò»Ù¤¨¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤¹¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎÎ¶ÂÀ¤ò±é¤¸¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö²¿¤è¤ê¶¦±é¤·¤¿ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤µ¤ó¤È´ÆÆÄ¤Î¾¾±Ê¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Æ±¼ø¾Þ¼°¤ÇÃËÍ¥¼ç±é¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÎëÌÚ¤È¾¾±ÊÂç»Ê´ÆÆÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ´¶¼Õ¡£ÎëÌÚ¤ÈÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¹ç¤¦Ìò¤È¤·¤Æ¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¼«Á³¤È½Ð¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¹ÔÆ°¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò´ÆÆÄ¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÂæËÜ¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤±éµ»¤¬¤Ç¤¤¿¤È²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¡ÖºîÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ÆÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÎëÌÚ¤ÎÌò¤Ø¤Î½àÈ÷¤Ê¤É¸½¾ì¤Ç¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ï´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦µÜÂô¡£º£¸å¤â¡Ö¤Þ¤¿¤¼¤ÒÎ¼Ê¿¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤ª¼Çµï¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¥Ð¥Ç¥£¤â¤Î¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤âÂÐÎ©¤¹¤ë2¿Í¤È¤¤¤¦Ìò¤Ç¤âÌÌÇò¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼¡²ó¶¦±é¤Ë¤â´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÎëÌÚ¤Î¼õ¾Þ»þ¤ËºÆÅÙÅÐÃÅ¤·¤¿µÜÂô¤Ï¡ÖËÍ¤â¡¢Â¾¤ÎÌò¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â¡¢Î¼Ê¿¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ËÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤ÈºîÉÊ¤ËÆþ¤ì¤¿¡×¡Ö¤ß¤ó¤ÊÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤ÎºîÉÊ¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎëÌÚ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡µÜÂôÉ¹µû¡¢»ö¼Âº§È¯É½¸å½é¤Î¸ø¤Î¾ì
ËÜ¼ø¾Þ¼°¤ÇµÜÂô¤Ï¡¢¹õÅç·ëºÚ¤È¤Î¸òºÝ¡¢¹õÅç¤ÎÂè1»ÒÇ¥¿±È¯É½¸å½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µÜÂô¤Ï1·î16Æü¡¢½ñÌÌ¤Ë¤Æ¡Ö¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤¿¹õÅç·ëºÚ¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤Ë¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¹õÅç¤ÎÇ¥¿±¤òÊó¹ð¡£ºòÇ¯¤Î½Õ¤«¤éÆ±À³À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ËÆþÀÒ¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÀÒ¤òÆþ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£¸å¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¸³¶¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ ²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¡¢ ¶¦¤Ë»Ù¤¨¹ç¤Ã¤ÆÊâ¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·ëº§¤ÎÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡¡ÖËèÆü±Ç²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡×¤È¤Ï
ËèÆü±Ç²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ï1946Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ21Ç¯¡Ë¡¢ÆüËÜ¤Î±Ç²è»º¶È¤Î¿¶¶½¤Ë´óÍ¿¤·¡¢¹ñÌ±¤Ë±Ç²è¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¹ñÆâºÇ¹âÊö¤Î±Ç²è¾Þ¡£±éµ»¡¢ºîÉÊ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»£±Æ¤äÈþ½Ñ¡¢Ï¿²»¤Ê¤É¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢ÆüËÜ±Ç²è¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾½÷Í¥ÅÄÃæ¸¨Âå¤ÎÌ¾¤ò´§¤¹¤ë¾Þ¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÉôÌç¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
³Æ¾Þ¤Ï¡¢Âè°ìÀþ¤Ç³èÌöÃæ¤Î±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¤ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢ÀìÌç²È¤Ê¤ÉÌó70¿Í¤¬Áª¹Í¤Ë¤«¤«¤ï¤ê¡¢ËèÆü±Ç²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ï¤½¤ÎÎò»Ë¤ÈÅÁÅý¤È¤È¤â¤Ë¡¢Áª¹Í¤Î¸·Àµ¸øÌÀ¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â±Ç²è¶È³¦¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè75²ó¤«¤éÉ½¾´¼°¤Î³«ºÅÃÏ¤ÏÅÔÆâ¤Ø¤ÈÌá¤ê¡¢ÌÜ¹õ¶è¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡Ö¤á¤°¤í¥Ñ¡¼¥·¥â¥ó¥Û¡¼¥ë¡×¤Ç³«ºÅ¡£º£¸å¤â¡¢°ìÈÌ¤Ë¤â³«¤«¤ì¤¿±Ç²è¾Þ¤È¤·¤ÆËèÆü±Ç²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤ÏÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û