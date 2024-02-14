¡ÖÂè5²óÂçÅç½í¾Þ¡×±Ç²è¡Ø±ó¤¤¤È¤³¤í¡Ù¹©Æ£¾Î¼´ÆÆÄ¤¬¼õ¾Þ
¡¡²Æì¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼ã¤¯¤·¤ÆÊì¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¯½÷¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²á¹ó¤Ê¸½¼Â¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¡Ø±ó¤¤¤È¤³¤í¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¤ò´ÆÆÄ¤·¤¿¹©Æ£¾Î¼¡Ê¤¯¤É¤¦¡¦¤Þ¤µ¤¢¤¡Ë¤¬¡¢¡ÖÂè5²óÂçÅç½í¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Ø±ó¤¤¤È¤³¤í¡Ù17ºÐ¤Î¼ç¿Í¸ø¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¾×·âÅª¤ÊÂç¿Í¤¿¤Á
¡¡¹©Æ£´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÂè22²óÉÙÀî¹ñºÝ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯±Ç²èº×¡×NETPAC¾Þ¡ÊºÇÍ¥½¨¥¢¥¸¥¢±Ç²è¾Þ¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Ä¹ÊÔ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø¥¢¥¤¥à¡¦¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¡¢2ºîÌÜ¡ØÌ¤Á½Í¡Ù¡Ê21Ç¯¢¨¸ø³«¤Ï24Ç¯Í½Äê¡Ë¤È¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ø¤ÎÃå¼Â¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î±Ç²èº×¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë±Ç²èºî²È¤Î°ì¿Í¡£
¡¡ÂÐ¾ÝºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø±ó¤¤¤È¤³¤í¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÂè56²ó¥«¥ë¥í¥ô¥£¡¦¥ô¥¡¥ê¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤ËÆüËÜ±Ç²è¤È¤·¤Æ10Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀµ¼°½ÐÉÊ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¡ÖÂè23²óÅìµþ¥Õ¥£¥ë¥á¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ç¤Ï´ÑµÒ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¡ÖÉÏº¤¤Ë¤¢¤¨¤°ÆüËÜ¤ÎÀº¹ÊÌ¤ò¡¢ÄËÎõ¤Ë¹ðÈ¯¤¹¤ë¡£¹Â¸ý·òÆóÅª¤Ê¸½ÂåÈá·à¡×¡ÊVariety¡Ë¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢ÀèÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡¢¡ÖÂè37²ó¹âºê±Ç²èº×¡×¤Ç¿·¿Ê´ÆÆÄ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡õºÇÍ¥½¨¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¡Ê²ÖÀ¥¶×²»¡Ë¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØÀï¾ì¤Î¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Ù¡Ø°¦¤Î¥³¥ê¡¼¥À¡Ù¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÂçÅç½í´ÆÆÄ¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿Æ±¾Þ¤Ï¡¢¹ñºÝÅª³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¼ã¼ê±Ç²è´ÆÆÄ¤ò¸²¾´¤¹¤ë¤â¤Î¡£¸¶Â§¡¢Á°Ç¯¤ËÈ¯É½ºîÉÊ¤¬¤¢¤ê¡¢·à¾ì¸ø³«ºî3ËÜÄøÅÙ¤Þ¤Ç¤Î¼ã¼ê´ÆÆÄ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢³Æ¹ñ¤Î±Ç²èº×¥×¥í¥°¥é¥Þ¡¼¤ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢±Ç²è¿Í¤Î¿äÁ¦¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¿³ºº°÷¤¬¼õ¾Þ¼Ô¤ò·èÄê¤¹¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢Âè1²ó¤«¤é¤Î¿³ºº°÷Ä¹¡¦ºäËÜÎ¶°ì¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿³ºº°÷¤À¤Ã¤¿¹õÂôÀ¶´ÆÆÄ¤¬¿³ºº°÷Ä¹¤òÌ³¤á¡¢¹ÓÌÚ·¼»ÒPFF¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È2¿Í¤Ç¿³ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡3·î18Æü¤ËÅìµþ¡¦´Ý¥Ó¥ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¼ø¾Þ¼°¤ò³«ºÅ¡£Á°Æü¤Î17Æü¤ËÆ±¥Û¡¼¥ë¤ÇµÇ°¾å±Ç²ñ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£ÅöÆü¤Ï¡Ø±ó¤¤¤È¤³¤í¡Ù¡¢ÂçÅç´ÆÆÄºî¡Ø¾¯Ç¯¡Ù¡Ê1969Ç¯¡Ë¤Î¾å±Ç¤Ë²Ã¤¨¡¢¹©Æ£´ÆÆÄ¤È¹õÂô´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó½é¤Î»î¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÂçÅç½íÂÎ¸³¡×¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ù¤¯¡¢18ºÐ°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ¤Ç¾·ÂÔ¤¹¤ë¡Ê»öÁ°¿½¹þÀ©¡¢ÀèÃå50¿Í¡Ë¡£
¢£²áµî¤Î¼õ¾Þ¼Ô
Âè1²ó¡§¾®ÅÄ¹á´ÆÆÄ¡Ø¥»¥Î¡¼¥Æ¡Ù
Âè2²ó¡§³ºÅö¼Ô¤Ê¤·
Âè3²ó¡§Æ£¸µÌÀ½ï´ÆÆÄ¡Ø³¤ÊÕ¤ÎÈà½÷¤¿¤Á¡Ù
Âè4²ó¡§»³ºê¼ù°ìÏº¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¡Ø¤ä¤Þ¤Ö¤¡Ù
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Ø±ó¤¤¤È¤³¤í¡Ù17ºÐ¤Î¼ç¿Í¸ø¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¾×·âÅª¤ÊÂç¿Í¤¿¤Á
¡¡¹©Æ£´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÂè22²óÉÙÀî¹ñºÝ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯±Ç²èº×¡×NETPAC¾Þ¡ÊºÇÍ¥½¨¥¢¥¸¥¢±Ç²è¾Þ¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Ä¹ÊÔ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø¥¢¥¤¥à¡¦¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¡¢2ºîÌÜ¡ØÌ¤Á½Í¡Ù¡Ê21Ç¯¢¨¸ø³«¤Ï24Ç¯Í½Äê¡Ë¤È¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ø¤ÎÃå¼Â¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î±Ç²èº×¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë±Ç²èºî²È¤Î°ì¿Í¡£
¡¡¡ØÀï¾ì¤Î¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Ù¡Ø°¦¤Î¥³¥ê¡¼¥À¡Ù¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÂçÅç½í´ÆÆÄ¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿Æ±¾Þ¤Ï¡¢¹ñºÝÅª³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¼ã¼ê±Ç²è´ÆÆÄ¤ò¸²¾´¤¹¤ë¤â¤Î¡£¸¶Â§¡¢Á°Ç¯¤ËÈ¯É½ºîÉÊ¤¬¤¢¤ê¡¢·à¾ì¸ø³«ºî3ËÜÄøÅÙ¤Þ¤Ç¤Î¼ã¼ê´ÆÆÄ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢³Æ¹ñ¤Î±Ç²èº×¥×¥í¥°¥é¥Þ¡¼¤ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢±Ç²è¿Í¤Î¿äÁ¦¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¿³ºº°÷¤¬¼õ¾Þ¼Ô¤ò·èÄê¤¹¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢Âè1²ó¤«¤é¤Î¿³ºº°÷Ä¹¡¦ºäËÜÎ¶°ì¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿³ºº°÷¤À¤Ã¤¿¹õÂôÀ¶´ÆÆÄ¤¬¿³ºº°÷Ä¹¤òÌ³¤á¡¢¹ÓÌÚ·¼»ÒPFF¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È2¿Í¤Ç¿³ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡3·î18Æü¤ËÅìµþ¡¦´Ý¥Ó¥ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¼ø¾Þ¼°¤ò³«ºÅ¡£Á°Æü¤Î17Æü¤ËÆ±¥Û¡¼¥ë¤ÇµÇ°¾å±Ç²ñ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£ÅöÆü¤Ï¡Ø±ó¤¤¤È¤³¤í¡Ù¡¢ÂçÅç´ÆÆÄºî¡Ø¾¯Ç¯¡Ù¡Ê1969Ç¯¡Ë¤Î¾å±Ç¤Ë²Ã¤¨¡¢¹©Æ£´ÆÆÄ¤È¹õÂô´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó½é¤Î»î¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÂçÅç½íÂÎ¸³¡×¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ù¤¯¡¢18ºÐ°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ¤Ç¾·ÂÔ¤¹¤ë¡Ê»öÁ°¿½¹þÀ©¡¢ÀèÃå50¿Í¡Ë¡£
¢£²áµî¤Î¼õ¾Þ¼Ô
Âè1²ó¡§¾®ÅÄ¹á´ÆÆÄ¡Ø¥»¥Î¡¼¥Æ¡Ù
Âè2²ó¡§³ºÅö¼Ô¤Ê¤·
Âè3²ó¡§Æ£¸µÌÀ½ï´ÆÆÄ¡Ø³¤ÊÕ¤ÎÈà½÷¤¿¤Á¡Ù
Âè4²ó¡§»³ºê¼ù°ìÏº¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¡Ø¤ä¤Þ¤Ö¤¡Ù