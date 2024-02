米ロサンゼルスで開催された「SHOGUN 将軍」USプレミアより、レポートと写真が届けられた。

プロデューサー&ハリウッド製作の連続ドラマ初主演を飾る吉井虎永役の真田広之をはじめ、虎永と運命を共にする英国人航海士/ジョン・ブラックソーン(のちの按針)役のコズモ・ジャーヴィス、謀反人の娘”の宿命を背負うキリシタン/戸田鞠子役のアンナ・サワイ、裏表の顔をもつ虎永の家臣/樫木藪重役の浅野忠信、虎永と天下の覇権を争う敵将/石堂和成役の平岳大、虎永に長年仕える忠実な腹心/戸田広松役の西岡徳馬、プロデューサーのジャスティン・マークス、レイチェル・コンドウ、ミカエラ・クラベルら日米キャスト&制作陣が集結し。さらに1991年、1992年世界フィギュアスケート選手権チャンピオンのクリスティー・ヤマグチなど豪華セレブも駆けつけ、会場を沸かせた。

(c)2024 Disney and its related entities

会場はアメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルスのアカデミーミュージアム。会場全体に桜の装飾が咲き誇り、和太鼓演奏や金色のタイトルが記された漆黒のカーペットなど日本を再現した仕上がりに。

ハリウッド製作の連続ドラマ初主演、さらにプロデューサーも務めた真田は、この渾身作について「ついにこの日が来たなと思います」と熱弁。「関わりはじめてから7~8年経って、紆余曲折を経て今日に至るのでやっと世界に発信できる喜びと、世界や日本でどういう風に受け入れられるのか、不安もありつつ、東西の壁を乗り越えて作り上げた作品をぜひ一人でも多くの人に見て頂きたいです」。

今回のプレミアイベントについては、いち俳優として参加してきたレッドカーペットとは気分も違うようで、ハリウッド初主演&プロデュースの両方を務めた本作の撮影は“日々楽しかった”と話す真田。「21世紀、新しくこの小説を映像化することにあたって、どうすれば今の観客に受け入れられるのかなというところから始まりました。歴史上の人物や出来事にインスパイアされた小説ではありますが、やはりフィクションのエンターテインメントなので、いかにそのストーリーやキャラクターに入りこんで頂くか、いかにオーセンティックに集中できるものを作れるか、ということを大事にしたい、という想いからはじまりました」。

本作へのこだわりについては「日本の時代劇のスペシャリストを各部署に配置することができて、日本人の役はすべて日本人の俳優を呼ぶことが実現でき、ハリウッドでは画期的なことなので、これが大きな布石になればいいなと希望を抱いております」と話した。

真田演じる虎永の家臣、樫木藪重を演じた浅野忠信は真田との共演に「僕が19歳のときにご一緒したのが最初でしたが、長い時間をかけてご一緒していて僕にとって物凄く信頼できる先輩なので、真田さんがいてくださったのは大きかったですね」と真田の存在が大きかったと振り返る。この作品をハリウッドで制作できたことに「真田さんの力が一番大きいと思うのですが、我々日本人にとって大きな一歩だと思いました」と感慨深くコメント。

虎永の信頼する武将で親友の戸田広松役を演じた西岡紱馬もまた「日本のちゃんとした武士道の形をハリウッド作品でみせたい」という熱い想いから、撮影時はプロデューサーのジャスティン・マークスに要望を話し叶えた場面もあったという。そんな本作については「やっとハリウッドで日本の武士道スピリッツが描かれたちゃんとしたものができたなと思います。迫力も満載ですし、ワクワクするようなドラマになっています!」と、日本人キャストも特別な想いを抱き完成させた本作を強くアピールした。

謀反人の娘”の宿命を背負うキリシタンで、虎永、按針の運命の鍵を握る重要人物・戸田鞠子役のアンナ・サワイは「アクションや戦いなどが壮大に描かれているのですが、個人的には人間ドラマが一番私には響いていて、それぞれの関係性やそれぞれが犠牲にしないといけないものなどがたくさん見られるので、そこが見どころかなと思います」と語る。

のちの按針となるジョン・ブラックソーン役を演じたコズモ・ジャーヴィスは「『SHOGUN将軍』に携わったチーム全員を誇りに思います。この作品には何百人もの人間が携わりました。ようやく世界中の人々に我々が作り上げた作品を観て頂ける事に喜びを感じています」とお披露目できたことへの感動を語り、「この作品はトレンドを追う事なく王道を突き進み、見て頂ければ驚きと共に納得してくれると思います。按針を演じる上で気を付けたのは、物語の展開が大きくなるほど、確固たる意志と彼の内面性をきちんと表現できるように演技しました」とこだわりを明かした。

真田は配信を待ち望む日本のファンへ「東西の壁をとっぱらって、スタッフやキャストが一丸となって作りあげた作品です。日本の時代劇ファンの方に納得してもらえるものを作りたいというのが原点でしたので、少しでも多くの方に見て頂き評価をしていただいて、おもしろければ最後まで見続けて頂いて、この東西融合チームが築き上げたチームワークやドラマの背景にあるメッセージを感じ取っていただければ嬉しいなと思います。ぜひご覧いただければありがたいです」とメッセージ。日米の映画界で長きにわたって活躍してきた真田がサムライスピリッツを貫き、ハリウッドによる圧倒的なスケールで描いた。

アメリカでのプレミアを終え、真田広之はじめ豪華キャスト&制作陣は間も無く日本に降臨。な19、20日に実施されるキャスト、プロデューサーの来日イベントはオンライン中継されることも決定。真田の母国であり、本作の舞台である日本で華々しい初陣を飾る『SHOGUN 将軍』を見届けよ。

「SHOGUN 将軍」は2024年2月27日(火)からの「スター」独占配信。

オンライン中継詳細

2月19日(月)18:00-19:00

『SHOGUN 将軍』ジャパンプレミア舞台挨拶

YouTubeにて生配信



2月20日(火)19:00-

『SHOGUN 将軍』大ヒット祈願イベント

ニコ生中継&スペシャル特番ニコニコ生放送にて配信



