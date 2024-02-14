¡ÚËèÆü±Ç²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡Û¹À¥¤¹¤º¡¢Æ©¤±´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¥É¥ì¥¹¤ÇÌ¥Î»¡¡¡Ø¥¥ê¥¨¤Î¤¦¤¿¡Ù¤Ç½÷Í¥½õ±é¾Þ¡Ö¼«Ê¬¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ë¾Þ¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹À¥¤¹¤º¤¬¡¢±Ç²è¡Ø¥¥ê¥¨¤Î¤¦¤¿¡Ù¤Ç¡ØÂè78²óËèÆü±Ç²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡Ù¤Î½÷Í¥½õ±é¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢14Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¹õ¤Î¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¹À¥¤¹¤º
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢ÊÌ¤ì¤È½Ð°©¤¤¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢4¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤¬¸òº¹¤·¡¢Íí¤ß¹ç¤¤¡¢ÁÕ¤Ç¤ë13Ç¯¤ÎÊª¸ì¡£²Î¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤«¡ÈÀ¼¡É¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤½»½êÉÔÄê¤ÎÏ©¾å¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¥¥ê¥¨¡Ê¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ë¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¡¢¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ÈÈà½÷¡É¤òÃµ¤¹ÀÄÇ¯¡¦²ÆÉ§¡Ê¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ë¡¢Êª¸ì¤ÎÈ¯Ã¼¤ËÂç¤¤¯´Ø¤ï¤ë¾®³Ø¹»¤Î¶µ»Õ¡¦¥Õ¥ß¡Ê¹õÌÚ²Ú¡Ë¡¢¥¥ê¥¨¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ò¤«¤Ã¤Æ½Ð¤ëÆæ¤Î½÷¡¦°ï»Ò¡Ê¹À¥¤¹¤º¡Ë¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤¿¤É¤ë²»³Ú±Ç²è¤Ç¡¢´ä°æ½ÓÆó´ÆÆÄ¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿¡£
¡¡¹À¥¤ÏÆ©¤±´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î±ð¤ä¤«¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÃÅ¾å¤Ë¡£¹À¥¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¥¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥¥ê¥¨¤Î¤¦¤¿¡Ù¤Ï´ä°æ´ÆÆÄ¤È¼ç±é¤Î¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤Á¤ã¤ó¤¬¶¦ÌÄ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¥¢¥¤¥Ê¤Á¤ã¤ó¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç½÷Í¥½õ±é¾Þ¤Ï¼«Ê¬¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ë¾Þ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç´¶³´¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢´ä°æ´ÆÆÄ¤âÅÐ¾ì¡£»Ê²ñ¤ÎÀ¸Åç¥Ò¥í¥·¤È´ä°æ´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤¿¹À¥¤Ï¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£´ä°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¹À¥¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£ÅÙ¤Ï¹À¥¤¹¤º120¡óÁ´³«¤Î±Ç²è¤ò¡×¤È¸ø³«¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¡¢¹À¥¤Ï¡Ö¤¼¤Ò¡ª¡×¤È²÷Âú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¾Þ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¡¢2023Ç¯1·î1Æü¤«¤é12·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹ñÆâ¤Ç14Æü´Ö°Ê¾å¡¢ÍÎÁ¤Ç·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¡Ê¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤Ó¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÉôÌç¤Ï¡¢Æ±´ü´Ö¤Ë´°À®¤â¤·¤¯¤Ï¾å±Ç¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¡ØÂè78²óËèÆü±Ç²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡Ù¼õ¾Þ·ë²Ì
ÆüËÜ±Ç²èÂç¾Þ¡§¡Ø¤»¤«¤¤¤Î¤ª¤¤¯¡Ù¡ÊºåËÜ½ç¼£´ÆÆÄ¡Ë
ÆüËÜ±Ç²èÍ¥½¨¾Þ¡§¡Ø¤Û¤«¤²¡Ù¡ÊÄÍËÜ¿¸Ìé´ÆÆÄ¡Ë
³°¹ñ±Ç²è¥Ù¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¡§¡ØTAR¡¿¥¿¡¼¡Ù¡Ê¥È¥Ã¥É¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É´ÆÆÄ¡Ë
ÃËÍ¥¼ç±é¾Þ¡§ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡Ø¥¨¥´¥¤¥¹¥È¡Ù
½÷Í¥¼ç±é¾Þ¡§¿ùºé²Ö¡Ø»Ô»Ò¡Ù
ÃËÍ¥½õ±é¾Þ¡§µÜÂôÉ¹µû¡Ø¥¨¥´¥¤¥¹¥È¡Ù
½÷Í¥½õ±é¾Þ¡§¹À¥¤¹¤º¡Ø¥¥ê¥¨¤Î¤¦¤¿¡Ù
¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥°¥é¥ó¥×¥ê¿·¿Í¾Þ¡ÊÃËÀ¡Ë¡§¥¢¥Õ¥í¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é ¤Û¤ä¥Þ¥ó¡Ù
¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥°¥é¥ó¥×¥ê¿·¿Í¾Þ¡Ê½÷À¡Ë¡§¥µ¥êngROCK¡ØBAD LANDS ¥Ð¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥º¡Ù
´ÆÆÄ¾Þ¡§ÀÐ°æÍµÌé¡Ø·î¡Ù
µÓËÜ¾Þ¡§ºåËÜ½ç¼£¡Ø¤»¤«¤¤¤Î¤ª¤¤¯¡Ù
»£±Æ¾Þ¡§³ù´¢ÍÎ°ì¡Ø·î¡Ù
Èþ½Ñ¾Þ¡§¾åÛê°ÂÎ¤¡Ø¥´¥¸¥é-1.0¡Ù
²»³Ú¾Þ¡§¥¸¥à¡¦¥ª¥ë¡¼¥¯¡Ø658km¡¢ÍÛ»Ò¤ÎÎ¹¡Ù
Ï¿²»¾Þ¡§»ÖËþ½ç°ì¡Ø¤»¤«¤¤¤Î¤ª¤¤¯¡Ù
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¾Þ¡§¡Ø¥¢¥ê¥¹¤È¥Æ¥ì¥¹¤Î¤Þ¤Ü¤í¤·¹©¾ì¡Ù¡Ê²¬ÅÄËûÎ¤´ÆÆÄ¡Ë
ÂçÆ£¿®Ïº¾Þ¡§¡Ø·¯¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡Ù¡ÊµÜºê½Ù´ÆÆÄ¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤¶¤¡Ë
¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¾Þ¡§¡Ø¡ÖÀ¸¤¤ë¡×ÂçÀî¾®³Ø¹» ÄÅÇÈºÛÈ½¤òÆ®¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¡Ù¡Ê»ûÅÄÏÂ¹°´ÆÆÄ¡Ë
TSUTAYA DISCAS ±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¾Þ¡¦ÆüËÜ±Ç²èÉôÌç¡§¡Ø·à¾ìÈÇ Èþ¤·¤¤Èà¡Áeternal¡Á¡Ù
TSUTAYA DISCAS ±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¾Þ¡¦³°¹ñ±Ç²èÉôÌç¡§¡Ø¥¨¥Ö¥ê¥·¥ó¥°¡¦¥¨¥Ö¥ê¥¦¥§¥¢¡¦¥ª¡¼¥ë¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥ï¥ó¥¹¡Ù
ÅÄÃæ¸¨Âå¾Þ¡§Ìô»Õ´Ý¤Ò¤í»Ò
ÆÃÊÌ¾Þ¡§ÎëÌÚÉÒÉ×¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¹õ¤Î¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¹À¥¤¹¤º
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢ÊÌ¤ì¤È½Ð°©¤¤¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢4¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤¬¸òº¹¤·¡¢Íí¤ß¹ç¤¤¡¢ÁÕ¤Ç¤ë13Ç¯¤ÎÊª¸ì¡£²Î¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤«¡ÈÀ¼¡É¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤½»½êÉÔÄê¤ÎÏ©¾å¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¥¥ê¥¨¡Ê¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ë¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¡¢¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ÈÈà½÷¡É¤òÃµ¤¹ÀÄÇ¯¡¦²ÆÉ§¡Ê¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ë¡¢Êª¸ì¤ÎÈ¯Ã¼¤ËÂç¤¤¯´Ø¤ï¤ë¾®³Ø¹»¤Î¶µ»Õ¡¦¥Õ¥ß¡Ê¹õÌÚ²Ú¡Ë¡¢¥¥ê¥¨¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ò¤«¤Ã¤Æ½Ð¤ëÆæ¤Î½÷¡¦°ï»Ò¡Ê¹À¥¤¹¤º¡Ë¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤¿¤É¤ë²»³Ú±Ç²è¤Ç¡¢´ä°æ½ÓÆó´ÆÆÄ¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢´ä°æ´ÆÆÄ¤âÅÐ¾ì¡£»Ê²ñ¤ÎÀ¸Åç¥Ò¥í¥·¤È´ä°æ´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤¿¹À¥¤Ï¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£´ä°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¹À¥¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£ÅÙ¤Ï¹À¥¤¹¤º120¡óÁ´³«¤Î±Ç²è¤ò¡×¤È¸ø³«¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¡¢¹À¥¤Ï¡Ö¤¼¤Ò¡ª¡×¤È²÷Âú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¾Þ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¡¢2023Ç¯1·î1Æü¤«¤é12·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹ñÆâ¤Ç14Æü´Ö°Ê¾å¡¢ÍÎÁ¤Ç·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¡Ê¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤Ó¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÉôÌç¤Ï¡¢Æ±´ü´Ö¤Ë´°À®¤â¤·¤¯¤Ï¾å±Ç¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¡ØÂè78²óËèÆü±Ç²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡Ù¼õ¾Þ·ë²Ì
ÆüËÜ±Ç²èÂç¾Þ¡§¡Ø¤»¤«¤¤¤Î¤ª¤¤¯¡Ù¡ÊºåËÜ½ç¼£´ÆÆÄ¡Ë
ÆüËÜ±Ç²èÍ¥½¨¾Þ¡§¡Ø¤Û¤«¤²¡Ù¡ÊÄÍËÜ¿¸Ìé´ÆÆÄ¡Ë
³°¹ñ±Ç²è¥Ù¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¡§¡ØTAR¡¿¥¿¡¼¡Ù¡Ê¥È¥Ã¥É¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É´ÆÆÄ¡Ë
ÃËÍ¥¼ç±é¾Þ¡§ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡Ø¥¨¥´¥¤¥¹¥È¡Ù
½÷Í¥¼ç±é¾Þ¡§¿ùºé²Ö¡Ø»Ô»Ò¡Ù
ÃËÍ¥½õ±é¾Þ¡§µÜÂôÉ¹µû¡Ø¥¨¥´¥¤¥¹¥È¡Ù
½÷Í¥½õ±é¾Þ¡§¹À¥¤¹¤º¡Ø¥¥ê¥¨¤Î¤¦¤¿¡Ù
¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥°¥é¥ó¥×¥ê¿·¿Í¾Þ¡ÊÃËÀ¡Ë¡§¥¢¥Õ¥í¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é ¤Û¤ä¥Þ¥ó¡Ù
¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥°¥é¥ó¥×¥ê¿·¿Í¾Þ¡Ê½÷À¡Ë¡§¥µ¥êngROCK¡ØBAD LANDS ¥Ð¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥º¡Ù
´ÆÆÄ¾Þ¡§ÀÐ°æÍµÌé¡Ø·î¡Ù
µÓËÜ¾Þ¡§ºåËÜ½ç¼£¡Ø¤»¤«¤¤¤Î¤ª¤¤¯¡Ù
»£±Æ¾Þ¡§³ù´¢ÍÎ°ì¡Ø·î¡Ù
Èþ½Ñ¾Þ¡§¾åÛê°ÂÎ¤¡Ø¥´¥¸¥é-1.0¡Ù
²»³Ú¾Þ¡§¥¸¥à¡¦¥ª¥ë¡¼¥¯¡Ø658km¡¢ÍÛ»Ò¤ÎÎ¹¡Ù
Ï¿²»¾Þ¡§»ÖËþ½ç°ì¡Ø¤»¤«¤¤¤Î¤ª¤¤¯¡Ù
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¾Þ¡§¡Ø¥¢¥ê¥¹¤È¥Æ¥ì¥¹¤Î¤Þ¤Ü¤í¤·¹©¾ì¡Ù¡Ê²¬ÅÄËûÎ¤´ÆÆÄ¡Ë
ÂçÆ£¿®Ïº¾Þ¡§¡Ø·¯¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡Ù¡ÊµÜºê½Ù´ÆÆÄ¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤¶¤¡Ë
¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¾Þ¡§¡Ø¡ÖÀ¸¤¤ë¡×ÂçÀî¾®³Ø¹» ÄÅÇÈºÛÈ½¤òÆ®¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¡Ù¡Ê»ûÅÄÏÂ¹°´ÆÆÄ¡Ë
TSUTAYA DISCAS ±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¾Þ¡¦ÆüËÜ±Ç²èÉôÌç¡§¡Ø·à¾ìÈÇ Èþ¤·¤¤Èà¡Áeternal¡Á¡Ù
TSUTAYA DISCAS ±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¾Þ¡¦³°¹ñ±Ç²èÉôÌç¡§¡Ø¥¨¥Ö¥ê¥·¥ó¥°¡¦¥¨¥Ö¥ê¥¦¥§¥¢¡¦¥ª¡¼¥ë¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥ï¥ó¥¹¡Ù
ÅÄÃæ¸¨Âå¾Þ¡§Ìô»Õ´Ý¤Ò¤í»Ò
ÆÃÊÌ¾Þ¡§ÎëÌÚÉÒÉ×¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë