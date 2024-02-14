º´µ×´ÖÂç²ð¡¢²ñ¾ì¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤â¤óÀä¡Ö¤¹¤²¤§¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤Ç¤¤ë¡×¡¡¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ç¼ÁÌä¹¶¤á¤Ë
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÅÚ²°ÂÀË±¡Ê29¡Ë¡¢9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¡Ê31¡Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î¶â»Ò¥Î¥Ö¥¢¥¡Ê42¡Ë¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡Ù¡Ê23Æü¸ø³«¡Ë¤Î¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥ÈÉÕ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼ÆÃÊÌ»î¼Ì²ñ¤ËÅÐÃÅ¡£²ñ¾ì¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¡Ö¤¹¤²¤¨¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤Ç¤¤ë¡×¤È¤â¤óÀä¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ô¥ó¥¯È±¡õ¥Ô¥ó¥¯¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿º´µ×´ÖÂç²ð
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏºîÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤â»²²Ã¡£´ÑµÒ¤«¤éÊç½¸¤·¤¿¡ÖÎø°¦¤Î¤ªÇº¤ß¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÐÃÅ¼Ô¤¬²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÎ¾¿Æ¤ËÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤Ù¤¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤Ëº´µ×´Ö¤Ï¡Ö¸À¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·ë¶É¡¢Âç»ö¤Ê¤Î¤Ã¤Æ¤É¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤«¤è¤ê¤â¤É¤ó¤Ê¿Í¤«¡£¤³¤Î¿Í¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤À¤È¤Á¤ã¤ó¤È¾Ò²ð¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£ÅÚ²°¤â¡Ö¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ã¤ÆÁê¼ê¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¿Í¤«¤¬¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¼þ¤ê¤â¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤·¡¢Í¦µ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¼¤Ò¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ëÈà½÷¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Èà¤¬¡ÖÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÍ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Èà½÷¤ÎÊý¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤È¤·¤Æ¤â¿´¶¯¤¤¤·¡¢´èÄ¥¤í¤¦¤«¤Ê¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£º´µ×´Ö¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤ò¾ù¤ê¹ç¤¦¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¡Ö¤¤¤Á¤ã¤¤¤Á¤ã¤¹¤ë¤Î¤ä¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡©¡×¤È¤â¤óÀä¤·¡¢¡ÖÈà½÷¤µ¤ó¤Î¤³¤È¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£Èà¤¬¡Ö¤Ï¤¤¡×¤ÈÂ¨Åú¤¹¤ë¤È¡¢º´µ×´Ö¤Ï¡Öº£¤Î¡Ø¤Ï¤¤¡Ù¤Î¿´¤ÎÆþ¤êÊý¡¢¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¿»¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º´µ×´Ö¤Ï¡Ö½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ã¤Æ¤É¤ì¤¯¤é¤¤Á°¤Ç¤¹¤«¡×¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¡ÖÈ¾Ç¯Á°¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤ÆÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤Û¤ä¤Û¤ä¤¸¤ã¤ó¡¢°ìÈÖ³Ú¤·¤¤¡£¤¤¤¤¤Ê¡Á¡£²¿¤¬ÎÉ¤¯¤Æ²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¹¶¤á¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¤Í¡¢¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤¹¤ëÏÃÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤Î²óÅú¤Ë¡ÖÎÉ¤¤¤Ê¡Á¡£¤¹¤²¤¨¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤Ç¤¤ë¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥¹¥ï¥ó¡Ù¡Ê2020Ç¯¡Ë¡¢¡ØÃµÄå¥Þ¥ê¥³¤ÎÀ¸³¶¤Ç°ìÈÖÈá»´¤ÊÆü¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤ÇÉ¾²Á¤Î¹â¤¤ÆâÅÄ±Ñ¼£´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤Ë¤è¤ëº£ºî¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁý¤¨¤¿¡È½Ð²ñ¤¤¡É¤ÎÎ¢¤Ë»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿¡Èæ«¡É¤Î¶²ÉÝ¤ò´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÇÉÁ¤¯¡¢¿·´¶³Ð¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¦¥¹¥ê¥é¡¼¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î·à¾ì¤Ç¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤Ç¤¤ë½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò23Æü¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¡¢Æþ¾ì¼Ô¸ÂÄê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ô¥ó¥¯È±¡õ¥Ô¥ó¥¯¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿º´µ×´ÖÂç²ð
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏºîÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤â»²²Ã¡£´ÑµÒ¤«¤éÊç½¸¤·¤¿¡ÖÎø°¦¤Î¤ªÇº¤ß¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÐÃÅ¼Ô¤¬²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ëÈà½÷¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Èà¤¬¡ÖÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÍ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Èà½÷¤ÎÊý¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤È¤·¤Æ¤â¿´¶¯¤¤¤·¡¢´èÄ¥¤í¤¦¤«¤Ê¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£º´µ×´Ö¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤ò¾ù¤ê¹ç¤¦¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¡Ö¤¤¤Á¤ã¤¤¤Á¤ã¤¹¤ë¤Î¤ä¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡©¡×¤È¤â¤óÀä¤·¡¢¡ÖÈà½÷¤µ¤ó¤Î¤³¤È¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£Èà¤¬¡Ö¤Ï¤¤¡×¤ÈÂ¨Åú¤¹¤ë¤È¡¢º´µ×´Ö¤Ï¡Öº£¤Î¡Ø¤Ï¤¤¡Ù¤Î¿´¤ÎÆþ¤êÊý¡¢¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¿»¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º´µ×´Ö¤Ï¡Ö½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ã¤Æ¤É¤ì¤¯¤é¤¤Á°¤Ç¤¹¤«¡×¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¡ÖÈ¾Ç¯Á°¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤ÆÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤Û¤ä¤Û¤ä¤¸¤ã¤ó¡¢°ìÈÖ³Ú¤·¤¤¡£¤¤¤¤¤Ê¡Á¡£²¿¤¬ÎÉ¤¯¤Æ²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¹¶¤á¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¤Í¡¢¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤¹¤ëÏÃÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤Î²óÅú¤Ë¡ÖÎÉ¤¤¤Ê¡Á¡£¤¹¤²¤¨¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤Ç¤¤ë¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥¹¥ï¥ó¡Ù¡Ê2020Ç¯¡Ë¡¢¡ØÃµÄå¥Þ¥ê¥³¤ÎÀ¸³¶¤Ç°ìÈÖÈá»´¤ÊÆü¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤ÇÉ¾²Á¤Î¹â¤¤ÆâÅÄ±Ñ¼£´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤Ë¤è¤ëº£ºî¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁý¤¨¤¿¡È½Ð²ñ¤¤¡É¤ÎÎ¢¤Ë»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿¡Èæ«¡É¤Î¶²ÉÝ¤ò´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÇÉÁ¤¯¡¢¿·´¶³Ð¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¦¥¹¥ê¥é¡¼¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î·à¾ì¤Ç¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤Ç¤¤ë½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò23Æü¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¡¢Æþ¾ì¼Ô¸ÂÄê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£