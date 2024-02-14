ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢Èþ¤·¤¹¤®¤ë¥Û¥Æ¥ê¥¨»Ñ¤Ç¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ò´èÄ¥¤ë¿Í¤¿¤Á±þ±ç¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë!!¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÉÍÊÕÈþÇÈ¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¨¥Ã¥¯¥¹¤ò¹¹¿·¡£¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Û¥Æ¥ê¥¨°áÁõ¤òÅ»¤Ã¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀä»¿¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡È¤Ä¤Î¥Ø¥¢¡ÉÈäÏª
¡¡¥í¥Ã¥Æ¡Ö¥¬¡¼¥Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óCM¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÉÍÊÕ¤Ï¡¢»£±Æ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Û¥Æ¥ê¥¨Éþ¤òÃå¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤¢¤·¤¿¤Ï¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡¡¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Æ¡Ä¥Á¥ç¥³¤ò¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¡Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Á¤ã¤¦·è¤á¤¿¡¡¼êºî¤ê¥Á¥ç¥³¡¢ºî¤Ã¤Æ¤ë³§¤µ¤ó¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¡¼¡¼¡¼!!¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë!!±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤ëÉÍÊÕ¤ÏÀÖ¤¤²Ö¤òÀÖ¤¤ÊñÁõ»æ¤ÇÊñ¤ó¤À²ÖÂ«¤òÊú¤¨¤Æ¡¢Èþ¤·¤¤¾Ð¤ß¤ò¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ß¤Ê¤ß¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¿©¤Ù²á¤®¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡Á¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡£¡£¡£ÉÍÊÕ¤µ¤ó¤«¤é¤â¤é¤¨¤ë¿Í¤Ï¹¬¤»¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈþÇÈ¤Á¤ã¤ó¤«¤é¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Á¥ç¥³Íß¤·¤¤¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÉÍÊÕÈþÇÈ¡×¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ê¡÷MINAMI373HAMABE¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡È¤Ä¤Î¥Ø¥¢¡ÉÈäÏª
¡¡¥í¥Ã¥Æ¡Ö¥¬¡¼¥Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óCM¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÉÍÊÕ¤Ï¡¢»£±Æ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Û¥Æ¥ê¥¨Éþ¤òÃå¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤¢¤·¤¿¤Ï¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡¡¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Æ¡Ä¥Á¥ç¥³¤ò¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¡Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Á¤ã¤¦·è¤á¤¿¡¡¼êºî¤ê¥Á¥ç¥³¡¢ºî¤Ã¤Æ¤ë³§¤µ¤ó¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¡¼¡¼¡¼!!¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë!!±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡¤³¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ß¤Ê¤ß¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¿©¤Ù²á¤®¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡Á¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡£¡£¡£ÉÍÊÕ¤µ¤ó¤«¤é¤â¤é¤¨¤ë¿Í¤Ï¹¬¤»¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈþÇÈ¤Á¤ã¤ó¤«¤é¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Á¥ç¥³Íß¤·¤¤¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÉÍÊÕÈþÇÈ¡×¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ê¡÷MINAMI373HAMABE¡Ë