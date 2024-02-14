¡ÚÆÉ¼Ô¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡Û2024Ç¯¤ËNetflix¤¬ÇÛ¿®¤¹¤ë³¤³°¥É¥é¥Þ¤ÇºÇ¤â³Ú¤·¤ß¤ÊºîÉÊ¤Ï¡©
ÀèÆü¡¢Netflix¤¬2024Ç¯¤ËÇÛ¿®¤¹¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò°ìµóÈ¯É½¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤éÆÃ¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë³¤³°¥É¥é¥Þ¤ò¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¡ª
2024Ç¯¤ËNetflix¤¬ÇÛ¿®¤¹¤ë³¤³°¥É¥é¥Þ¤ÇºÇ¤â³Ú¤·¤ß¤ÊºîÉÊ¤Ï¡©
ÀèÆü¡¢Netflix¤¬2024Ç¯¤ËÇÛ¿®¤¹¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò°ìµóÈ¯É½¡£
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ø¥¢¥ó¥Ö¥ì¥é¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ù¤ä¡Ø¥¨¥ê¡¼¥È¡Ù¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ë¡Ø¥Ö¥ê¥¸¥ã¡¼¥È¥ó²È¡Ù¤ä¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à¡Ù¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤¬ÌÜÇò²¡¤·¡ª
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤¬¼ç±é¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¥ê¥×¥ê¡¼¡Ù¤ä¡¢¥Ù¥Í¥Ç¥£¥¯¥È¡¦¥«¥ó¥Ð¡¼¥Ð¥Ã¥Á¤¬¼ç±é¤¹¤ë¡Ø¥¨¥ê¥Ã¥¯¡Ù¡¢¥¬¥¤¡¦¥ê¥Ã¥Á¡¼´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¤Î±Ç²è¤Î¥É¥é¥ÞÈÇ¤È¤Ê¤ë¡Ø¥¸¥§¥ó¥È¥ë¥Þ¥ó¡Ù¤Ê¤É¡¢¿·ºî¤âÂ³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¤½¤³¤Ç¡¢³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¤Ç¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡Ö2024Ç¯¤ËNetflix¤¬ÇÛ¿®¤¹¤ë³¤³°¥É¥é¥Þ¤ÇºÇ¤â³Ú¤·¤ß¤ÊºîÉÊ¤Ï¡©¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
²óÅúÄù¤áÀÚ¤ê¤Ï¡¢2024Ç¯2·î25Æü¡ÊÆü¡Ë24»þ¡£¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¸åÆü¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤ÇÈ¯É½¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
>> Netflix¤Î¿·ºî¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é³ÎÇ§
¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë