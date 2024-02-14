¥Þ¥Ö¥ê¡¼ÇúÁöÃæ¡ª¼ç±é¥Í¥È¥Õ¥ê´Ú¹ñ±Ç²è¡Ø¥Ð¥Ã¥É¥é¥ó¥É¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡Ù¤¬V3Ã£À®
¡¡´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤ÇÐÍ¥¥Þ¡¦¥É¥ó¥½¥¯¤¬¼ç±é¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÌ³¤á¤¿Netflix¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±Ç²è¡Ø¥Ð¥Ã¥É¥é¥ó¥É¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡Ù¡ÊÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡Ë¤¬¡¢½µ´Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥È¥Ã¥×10¡Ê2·î5Æü¡Á2·î11Æü¡Ë¤Î±Ç²è¡¦Èó±Ñ¸ìÉôÌç¤ÇÂè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢3½µÏ¢Â³¤Ç¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÂçÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤¬Êø²õ¤·ÌµË¡ÃÏÂÓ¤È²½¤·¤¿¥½¥¦¥ë¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¶¸µ¤¤Î°å¼Ô¥ä¥ó¡¦¥®¥¹¡Ê¥¤¡¦¥Ò¥¸¥å¥ó¡Ë¤ËÊá¤é¤¨¤é¤ì¾¯½÷¥¹¥Ê¡Ê¥Î¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥£¡Ë¤òµß½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¶²¤ìÃÎ¤é¤º¤Î¥Ï¥ó¥¿¡¼¡¢¥Ê¥à¥µ¥ó¡Ê¥Þ¡¦¥É¥ó¥½¥¯¡Ë¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë´í¸±¤ÎÃæ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¥¢¥¯¥·¥ç¥óÄ¶Âçºî¡£Éð½Ñ´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ±Ç²è¡ØÈÈºáÅÔ»Ô¡Ù¤ä¡ØÌµÁÐ¤ÎÅ´·ý¡Ù¤Ç¥Þ¡¦¥É¥ó¥½¥¯¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡¢20Ç¯Íè¤ÎÌÁÍ§¥Û¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ø¥ó¤Î´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡1·î26Æü¤è¤êÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢Æ±½µËö¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý½¸·×´ü´Ö¤¬¤ï¤º¤«3Æü¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ËÜ¹ñ´Ú¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¥¢¥¸¥¢·÷¤Î¹ñ¡¹¤Ç¶¯¤µ¤ò¸«¤»¡¢1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£Íâ½µ¤Ï¡¢²Ã¤¨¤ÆÃæÆîÊÆ¤Î¹ñ¡¹¤äÆüËÜ¤Û¤«Á´30¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢V2¤òÃ£À®¤·¤¿¡£3½µÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï´Ú¹ñ¡¢¥â¥í¥Ã¥³¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Î3¤«¹ñ¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Á´35¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç°ú¤Â³¤¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¼ó°Ì¤ò¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Þ¡¦¥É¥ó¥½¥¯¤Ï¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡ØÈÈºáÅÔ»Ô NO WAY OUT¡Ù¡Ê2·î23Æü¸ø³«¡Ë¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¡¢½é¤Î¸ø¼°ÍèÆü¤ò¤Ï¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¹â¶¶Íýµ×¡Ë