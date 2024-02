(MCU)映画『デッドプール&ウルヴァリン』の予告編が史上最多の再生回数を記録したことがわかった。米が報じている。

第58回スーパーボウルの開催にあわせてお披露目となった『デッドプール&ウルヴァリン』のは、リリース後24時間で3億6,500万回を突破。これまでトップの座を保持していた『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』(2021)のを上回り、およそ2年ぶりに記録を塗り替えた。

1年で最も多くの視聴者を集めるスーパーボウルの後押しも大きい。とりわけ2024年の第58回大会では史上最多となる1億2,370万人がと見られている。

予告編の視聴回数ランキングでは、『デッドプール&ウルヴァリン』と『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』のあとを、『アベンジャーズ/エンドゲーム』初予告編(2億8,900回)、『アベンジャーズ/エンドゲーム』第2予告編(2億6,800万回)が続き、MCU作品が独占状態。その次に、2023年公開の『トランスフォーマー/ビースト覚醒』がしている。

『デッドプール&ウルヴァリン』ではタイトルの通りライアン・レイノルズ演じるデッドプールとヒュー・ジャックマン演じるウルヴァリンが念願の共演を果たす。さらに、ドラマ「ロキ」(2021-)で初登場したTVA(時間変異取締局)も物語に絡んでくるなど、ファン垂涎の展開が待っていそうだ。

『デッドプール&ウルヴァリン』は2024年7月26日(金)全国劇場公開。

Source:Variety(,)

