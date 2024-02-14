¡Ú±Ç²è¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û¡Ø¥¬¥ó¥À¥àSEED¡ÙºÇ¿·ºî¡¢¼ó°ÌÊÖ¤êºé¤¡õÎòÂå¥·¥ê¡¼¥ººÇ¹â¶½¼ý¤Ë¡ª¡¡¾¾Â¼ËÌÅÍ¡õ¾åÇòÀÐË¨²»¡ØÌëÌÀ¤±¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¤Ï4°ÌÈ¯¿Ê
¡¡2·î9¡Á11Æü¤ÎÁ´¹ñ±Ç²èÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬¶½¹ÔÄÌ¿®¼Ò¤è¤êÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED FREEDOM¡Ù¤¬½µËö¶âÅÚÆüÆ°°÷24Ëü7000¿Í¡¢¶½¼ý4²¯4900Ëü±ß¤ò¤¢¤²¡¢¼ó°Ì¤ËÊÖ¤êºé¤¡£2·î12Æü¤Þ¤Ç¤ÎÎß·×¤Ç¤Ï¡¢Æ°°÷163Ëü5000¿Í¡¢¶½¼ý26²¯8400Ëü±ß¤òÆÍÇË¡£1982Ç¯¸ø³«¤Î¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àIII ¤á¤°¤ê¤¢¤¤±§ÃèÊÔ¡Ù¤Î¶½¼ý23²¯±ß¤òÄ¶¤¨¡¢¥¬¥ó¥À¥à¥·¥ê¡¼¥º·à¾ì¸ø³«ºî¤ÎÃæ¤Ç¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Î¶½¼ý¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¡Ö2·î9¡Á11Æü¤ÎÁ´¹ñ±Ç²èÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¡×
¡¡2°Ì¤ÏÀè½µ¼ó°Ì¤À¤Ã¤¿¡Ø¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¾å±Ç¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡× å«¤Î´ñÀ×¡¢¤½¤·¤ÆÃì·Î¸Å¤Ø¡Ù¤¬¡¢½µËö¶âÅÚÆüÆ°°÷20Ëü4000¿Í¡¢¶½¼ý2²¯9400Ëü±ß¤È¤¤¤¦¹â¤¤¿ô»ú¤ò½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î1¥é¥ó¥¯¥À¥¦¥ó¡£Îß·×¤Ç¤Ï¡¢¸ø³«11Æü´Ö¤ÇÆ°°÷87Ëü4000¿Í¡¢¶½¼ý12²¯5000Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3°Ì¤Ï¡¢¸ø³«4½µÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤¬½µËö¶âÅÚÆüÆ°°÷15Ëü8000¿Í¡¢¶½¼ý2²¯4100Ëü±ß¤ò¤¢¤²¡¢Àè½µ¤«¤éÆ±½ç°Ì¤ò¥¡¼¥×¡£¸ø³«¤«¤é25Æü´Ö¤ÎÎß·×¤Ç¤ÏÆ°°÷142Ëü2000¿Í¡¢¶½¼ý20²¯8500Ëü±ß¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4°Ì¤ÏÀ¥Èø¤Þ¤¤¤³¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¡¢±Ç²è¡Ø¥±¥¤¥³ ÌÜ¤òÀ¡¤Þ¤»¤Æ¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤¿»°Âð¾§´ÆÆÄ¤¬±Ç²è²½¤·¤¿¡ØÌëÌÀ¤±¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¤¬½éÅÐ¾ì¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£5°Ì¤âÅÚ¶¶¾Ï¹¨¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¡Ø¿ÈÂå¤ï¤êÃé¿ÃÂ¢¡Ù¤¬½éÅÐ¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ7°Ì¤Ë¤âÀ¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥È¥Û¥é¡¼¥²¡¼¥à¤ò¥Ö¥é¥à¥Ï¥¦¥¹¡¦¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¼Ì²½¤·¤¿¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Ä¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¼¥º¡Ù¤¬½éÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡8¡Á10°Ì¤Ï¥í¥ó¥°¥é¥óºîÉÊ¡£8°Ì¤Ï¸ø³«13½µÌÜ¤Î¡Øµ´ÂÀÏºÃÂÀ¸ ¥²¥²¥²¤ÎÆæ¡Ù¡¢9°Ì¤Ï¸ø³«10½µÌÜ¤Î¡Ø¤¢¤Î²Ö¤¬ºé¤¯µÖ¤Ç¡¢·¯¤È¤Þ¤¿½Ð²ñ¤¨¤¿¤é¡£¡Ù¡¢10°Ì¤Ï¸ø³«15½µÌÜ¤Î¡Ø¥´¥¸¥é¡¾1.0¡Ù¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¡Øµ´ÂÀÏºÃÂÀ¸¡Á¡Ù¤Ï¡¢Îß·×Æ°°÷185Ëü5000¿Í¡¢¶½¼ý26²¯5400Ëü±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡2·î9¡Á11Æü¤ÎÁ´¹ñ±Ç²èÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
Âè1°Ì¡§¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED FREEDOM¡Ù
Âè2°Ì¡§¡Ø¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¾å±Ç¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×å«¤Î´ñÀ×¡¢¤½¤·¤ÆÃì·Î¸Å¤Ø¡Ù
Âè3°Ì¡§¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù
Âè4°Ì¡§¡ØÌëÌÀ¤±¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù
Âè5°Ì¡§¡Ø¿ÈÂå¤ï¤êÃé¿ÃÂ¢¡Ù
Âè6°Ì¡§¡Ø·à¾ìÈÇ SPY¡ßFAMILY CODE¡§White¡Ù
Âè7°Ì¡§¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Ä¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¼¥º¡Ù
Âè8°Ì¡§¡Øµ´ÂÀÏºÃÂÀ¸ ¥²¥²¥²¤ÎÆæ¡Ù
Âè9°Ì¡§¡Ø¤¢¤Î²Ö¤¬ºé¤¯µÖ¤Ç¡¢·¯¤È¤Þ¤¿½Ð²ñ¤¨¤¿¤é¡£¡Ù
Âè10°Ì¡§¡Ø¥´¥¸¥é¡¾1.0¡Ù
¡¡2°Ì¤ÏÀè½µ¼ó°Ì¤À¤Ã¤¿¡Ø¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¾å±Ç¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡× å«¤Î´ñÀ×¡¢¤½¤·¤ÆÃì·Î¸Å¤Ø¡Ù¤¬¡¢½µËö¶âÅÚÆüÆ°°÷20Ëü4000¿Í¡¢¶½¼ý2²¯9400Ëü±ß¤È¤¤¤¦¹â¤¤¿ô»ú¤ò½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î1¥é¥ó¥¯¥À¥¦¥ó¡£Îß·×¤Ç¤Ï¡¢¸ø³«11Æü´Ö¤ÇÆ°°÷87Ëü4000¿Í¡¢¶½¼ý12²¯5000Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3°Ì¤Ï¡¢¸ø³«4½µÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤¬½µËö¶âÅÚÆüÆ°°÷15Ëü8000¿Í¡¢¶½¼ý2²¯4100Ëü±ß¤ò¤¢¤²¡¢Àè½µ¤«¤éÆ±½ç°Ì¤ò¥¡¼¥×¡£¸ø³«¤«¤é25Æü´Ö¤ÎÎß·×¤Ç¤ÏÆ°°÷142Ëü2000¿Í¡¢¶½¼ý20²¯8500Ëü±ß¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4°Ì¤ÏÀ¥Èø¤Þ¤¤¤³¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¡¢±Ç²è¡Ø¥±¥¤¥³ ÌÜ¤òÀ¡¤Þ¤»¤Æ¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤¿»°Âð¾§´ÆÆÄ¤¬±Ç²è²½¤·¤¿¡ØÌëÌÀ¤±¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¤¬½éÅÐ¾ì¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£5°Ì¤âÅÚ¶¶¾Ï¹¨¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¡Ø¿ÈÂå¤ï¤êÃé¿ÃÂ¢¡Ù¤¬½éÅÐ¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ7°Ì¤Ë¤âÀ¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥È¥Û¥é¡¼¥²¡¼¥à¤ò¥Ö¥é¥à¥Ï¥¦¥¹¡¦¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¼Ì²½¤·¤¿¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Ä¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¼¥º¡Ù¤¬½éÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡8¡Á10°Ì¤Ï¥í¥ó¥°¥é¥óºîÉÊ¡£8°Ì¤Ï¸ø³«13½µÌÜ¤Î¡Øµ´ÂÀÏºÃÂÀ¸ ¥²¥²¥²¤ÎÆæ¡Ù¡¢9°Ì¤Ï¸ø³«10½µÌÜ¤Î¡Ø¤¢¤Î²Ö¤¬ºé¤¯µÖ¤Ç¡¢·¯¤È¤Þ¤¿½Ð²ñ¤¨¤¿¤é¡£¡Ù¡¢10°Ì¤Ï¸ø³«15½µÌÜ¤Î¡Ø¥´¥¸¥é¡¾1.0¡Ù¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¡Øµ´ÂÀÏºÃÂÀ¸¡Á¡Ù¤Ï¡¢Îß·×Æ°°÷185Ëü5000¿Í¡¢¶½¼ý26²¯5400Ëü±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡2·î9¡Á11Æü¤ÎÁ´¹ñ±Ç²èÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
Âè1°Ì¡§¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED FREEDOM¡Ù
Âè2°Ì¡§¡Ø¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¾å±Ç¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×å«¤Î´ñÀ×¡¢¤½¤·¤ÆÃì·Î¸Å¤Ø¡Ù
Âè3°Ì¡§¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù
Âè4°Ì¡§¡ØÌëÌÀ¤±¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù
Âè5°Ì¡§¡Ø¿ÈÂå¤ï¤êÃé¿ÃÂ¢¡Ù
Âè6°Ì¡§¡Ø·à¾ìÈÇ SPY¡ßFAMILY CODE¡§White¡Ù
Âè7°Ì¡§¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Ä¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¼¥º¡Ù
Âè8°Ì¡§¡Øµ´ÂÀÏºÃÂÀ¸ ¥²¥²¥²¤ÎÆæ¡Ù
Âè9°Ì¡§¡Ø¤¢¤Î²Ö¤¬ºé¤¯µÖ¤Ç¡¢·¯¤È¤Þ¤¿½Ð²ñ¤¨¤¿¤é¡£¡Ù
Âè10°Ì¡§¡Ø¥´¥¸¥é¡¾1.0¡Ù