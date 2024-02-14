¡Ø¥ª¥Ã¥Ú¥ó¥Ï¥¤¥Þ¡¼¡ÙIMAX¾å±Ç·èÄê¡ªÁ´¹ñ50´Û¤Ç3·î29Æü¤«¤é
¡¡¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥Î¡¼¥é¥ó´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø¥ª¥Ã¥Ú¥ó¥Ï¥¤¥Þ¡¼¡Ù¤ÎIMAX¡ÊR¡Ë¾å±Ç¤¬·èÄê¤·¤¿¡£3·î29Æü¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤ÎIMAX¡ÊR¡Ë·à¾ì50´Û¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ô¥å¥ê¥Ã¥Ä¥¡¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥«¥¤¡¦¥Ð¡¼¥É¡¢¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦£Ê¡¦¥·¥ã¡¼¥¦¥£¥ó¤Ë¤è¤ëÅÁµ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¡Ö¸¶Çú¤ÎÉã¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊªÍý³Ø¼Ô¥ª¥Ã¥Ú¥ó¥Ï¥¤¥Þ¡¼¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¯ËÜºî¡£¼ç±é¤Î¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼¤Û¤«¡¢¥¨¥ß¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥ó¥È¡¢¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ç¥¤¥â¥ó¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥À¥¦¥Ë¡¼¡¦Jr.¡¢¥Õ¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥Ô¥å¡¼¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè96²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ç¤Ï¡¢ºîÉÊ¾Þ¤ò´Þ¤àºÇÂ¿13ÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Î»£±Æ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ø¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¥é¡¼¡Ù°Ê¹ß¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÄ¹ÊÔºîÉÊ¤Ç¥Î¡¼¥é¥ó¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Û¥¤¥Æ¡¦¥ô¥¡¥ó¡¦¥Û¥¤¥Æ¥Þ¡£Æó¿Í¤Ï¡¢IMAX¡ÊR¡Ë65¥ß¥ê¤È65¥ß¥ê¡¦¥é¡¼¥¸¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¤È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ºÇ¹â²òÁüÅÙ¤Î»£±Æ¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜºî¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿65¥ß¥ê¥«¥á¥éÍÑ¥â¥Î¥¯¥í¥Õ¥£¥ë¥à¤òÍÑ¤¤¡¢»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëIMAX¡ÊR¡Ë¥â¥Î¥¯¥í¡¦¥¢¥Ê¥í¥°»£±Æ¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¥Î¡¼¥é¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¥ª¥Ã¥Ú¥ó¥Ï¥¤¥Þ¡¼¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸ì¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¡¢±Ç²è¤ÎµÓËÜ¤È¤·¤Æ¤Ï°Û¿§¤Î°ì¿Í¾Î¤Ç¼¹É®¤·¡¢¥«¥é¡¼±ÇÁü¤ÇÉ½¸½¡£Èà¤ÎÆâÌÌ¤ò¾ÝÄ§Åª¤ËÉ½¤ï¤¹¡¢´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ëÃê¾ÝÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤È¥â¥ó¥¿¡¼¥¸¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸¶»ÒÎÏÀ¯ºö¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¥ë¥¤¥¹¡¦¥¹¥È¥í¡¼¥º¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ï¡¢¥â¥Î¥¯¥í±ÇÁü¤È»ë³ÐÅª¤ÊÉÁ¤Ê¬¤±¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Î¡¼¥é¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»ä¤È¥Û¥¤¥Æ¤¬ºÎÍÑ¤·¤¿»£±Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤À¤¬¡¢ÎÏ¶¯¤¤¤â¤Î¤À¡£±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤È´ÑµÒ¤È¤Î´Ö¤Ë¤¤¤«¤Ê¤ë¾ã³²¤â¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¥â¥Î¥¯¥í±ÇÁü°Ê³°¡¢ÍÍ¼°²½¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Î¤Ê¤¤±ÇÁü¤À¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥«¥é¡¼±ÇÁü¤Î¾ìÌÌ¤Ï¾þ¤êµ¤¤¬¤Ê¤¯¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê±ÇÁü¤òË¾¤ó¤À¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±¼«Á³¤Ç¡¢À¤³¦¤ÎÈ©¿¨¤ê¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£°áÁõ¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢¥»¥Ã¥È¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¥í¥±¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤ÎÊ£»¨¤ÊºÙÉô¤òÄÉ¤¤µá¤á¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦ÁÒËÜÂóÌï¡Ë