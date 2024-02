(MCU)映画『デッドプール&ウルヴァリン』では、多くのサプライズが待っていそうだ。つい先日には、『デッドプール』原作者のロブ・ライフェルドがまだ世にリークされていないサプライズの存在を。

そんな本作でメガホンを取るショーン・レヴィ監督は、映画公開前のネタバレを何がなんでも避けたい模様。もしそうでもしたら、親友であるあの人から殺されてしまうかもしれないと怯えているようだ。

第58回スーパーボウルでは、初となる『デッドプール&ウルヴァリン』の予告編がお披露目となった。前日の全米監督協会賞授賞式では、米がスーパーボウルで予告編が公開されるのか否かを確認するため、出席していたレヴィ監督を直撃。すると監督は「その噂、僕も聞きました」とはぐらかした。

ネタバレを死守したいレヴィ監督は、その理由をこう説明する。「私はライアン・レイノルズとの友情を大切にしています。それが、(彼に)殺されて終わってしまうのはあまりにも悲しいじゃないですか。『デッドプール』関連のことを何か答えてしまったら、それは私の早すぎる死に繋がってしまいます」。

レイノルズがレヴィ監督を手に掛けることはもちろんないだろうが、それだけ劇場での映画体験を大切にしているということでもある。すでに本作では、撮影現場の様子がSNSでリークしてしまう事態も起きている。レイノルズはリーク画像を拡散しないよう呼び掛けてもいた。

では、ドラマ「ロキ」(2021-)に登場したTVA(時間変異取締局)がフィーチャーされるなど、さっそくMCUとの繋がりを感じさせるシーンが描かれた。一方、『X-MEN』シリーズに登場したパイロ/ジョン・アラダイスが再び姿を見せるなど、古参ファンも喜ぶ内容となっていそうだ。

『デッドプール&ウルヴァリン』は2024年7月26日(金)全国劇場公開。

