Da¡¾iCE¡¦ÏÂÅÄñ¥¤é¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÀäÂÐBL¤Ë¤Ê¤ëÀ¤³¦VSÀäÂÐBL¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤ÃË 2024¡Ù»²Àï¡ª
¡¡Lemino¤Ë¤Æ4·îËöÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤ë¸¤»ôµ®¾æ¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØÀäÂÐBL¤Ë¤Ê¤ëÀ¤³¦VSÀäÂÐBL¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤ÃË 2024¡Ù¤è¤ê¡¢¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¥Æ¥£¡¼¥¶¡¼±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¡£ÂèÆóÃÆ¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÏÂÅÄñ¥¡ÊDa¡¾iCE¡Ë¡¢À¤¸Å¸ýÎ¿¡¢ÉÙ±ÊÍ¦Ìé¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁíÀª30Ì¾¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¥â¥Ö¤ò¼è¤ê´¬¤¯¥¤¥±¥á¥ó¤¿¤Á¡ª¡¡¥É¥é¥Þ¡ØÀäÂÐBL¤Ë¤Ê¤ëÀ¤³¦VSÀäÂÐBL¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤ÃË 2024¡Ù¥Ý¥¹¥¿¡¼
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢º°µÈ¤Ë¤è¤ëÉÔ¾òÍýBL¥®¥ã¥°Ì¡²è¡ØÀäÂÐBL¤Ë¤Ê¤ëÀ¤³¦VSÀäÂÐBL¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤ÃË¡ÙºÇ¿·4´¬¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤ò±ÇÁü²½¡£¼«Ê¬¤¬BLÌ¡²è¤ÎÀ¤³¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤¬¼¡¡¹¤È·«¤ê½Ð¤¹¡ÈBLÎø°¦¥Õ¥é¥°¡É¤ËÉ¬»à¤ËÄñ¹³¤·¤Æ¤¤¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¥â¥ÖÌò¤ò¸¤»ôµ®¾æ¡¢¥â¥Ö¤ÎÄï¡¦°½¿ÍÌò¤ò¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¡¢¥â¥Ö¤ËÎø¿´¤òÊú¤¯µÆÃÓ¤ò°ËÆ£¤¢¤µ¤Ò¡¢°½¿Í¤ÎÎø¿Í¡¦ÅìÛê¤ò±öÌî±Íµ×¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¼ç¿Í¸ø¥â¥Ö¤Î¡Ö¸«¤è¡¢¤³¤Î²¶¤Î²ÚÎï¤Ê¤ë¿¶¤ëÉñ¤¤¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬·àÃæ¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¥»¥ê¥Õ¤òÅº¤¨¤¿¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬´°À®¡£
¡¡¤Þ¤¿¸·Áª¤ò½Å¤Í¤Æ¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¥¤¥±¥á¥ó¤¬Âç½¸¹ç¤·¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¡£ÁíÀª30Ì¾¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¥â¥Ö¤ò¼è¤ê´¬¤¯Â¿ºÌ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè2ÃÆ¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÉåÃË»Ò¤Ç¾ï¤ËB¤¬L¤¹¤ëÅ¸³«¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ëBLÌ¡²è²È¡¦¿¿»³Ìò¤òDa¡¾iCE¤ÎÏÂÅÄñ¥¡¢¥â¥Ö¤ÎÁ°¤ËÆÍÁ³¸½¤ì¤¿¡ÈºÇ¶¯¤Î¥Õ¥é¥°¡É´úÌîÌò¤òÀ¤¸Å¸ýÎ¿¡¢¥â¥Ö¤ÈÆ±¤¸Âç³Ø¤ËÄÌ¤¤Å·µ¤¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÂç³ØÀ¸¡¦¾ò»ÊÌò¤òÉÙ±ÊÍ¦Ìé¤¬±é¤¸¤ë¡£»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿¥Æ¥£¡¼¥¶¡¼±ÇÁü¤âÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ë¤Æ²ò¶Ø¡£¤½¤Î¸å¡¢Lemino YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤â¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡ØÀäÂÐBL¤Ë¤Ê¤ëÀ¤³¦VSÀäÂÐBL¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤ÃË 2024¡Ù¤Ï¡¢Lemino¤Ë¤Æ4·îËö¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁíÀª30Ì¾¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¥â¥Ö¤ò¼è¤ê´¬¤¯¥¤¥±¥á¥ó¤¿¤Á¡ª¡¡¥É¥é¥Þ¡ØÀäÂÐBL¤Ë¤Ê¤ëÀ¤³¦VSÀäÂÐBL¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤ÃË 2024¡Ù¥Ý¥¹¥¿¡¼
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢º°µÈ¤Ë¤è¤ëÉÔ¾òÍýBL¥®¥ã¥°Ì¡²è¡ØÀäÂÐBL¤Ë¤Ê¤ëÀ¤³¦VSÀäÂÐBL¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤ÃË¡ÙºÇ¿·4´¬¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤ò±ÇÁü²½¡£¼«Ê¬¤¬BLÌ¡²è¤ÎÀ¤³¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤¬¼¡¡¹¤È·«¤ê½Ð¤¹¡ÈBLÎø°¦¥Õ¥é¥°¡É¤ËÉ¬»à¤ËÄñ¹³¤·¤Æ¤¤¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¥â¥ÖÌò¤ò¸¤»ôµ®¾æ¡¢¥â¥Ö¤ÎÄï¡¦°½¿ÍÌò¤ò¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¡¢¥â¥Ö¤ËÎø¿´¤òÊú¤¯µÆÃÓ¤ò°ËÆ£¤¢¤µ¤Ò¡¢°½¿Í¤ÎÎø¿Í¡¦ÅìÛê¤ò±öÌî±Íµ×¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¸·Áª¤ò½Å¤Í¤Æ¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¥¤¥±¥á¥ó¤¬Âç½¸¹ç¤·¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¡£ÁíÀª30Ì¾¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¥â¥Ö¤ò¼è¤ê´¬¤¯Â¿ºÌ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè2ÃÆ¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÉåÃË»Ò¤Ç¾ï¤ËB¤¬L¤¹¤ëÅ¸³«¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ëBLÌ¡²è²È¡¦¿¿»³Ìò¤òDa¡¾iCE¤ÎÏÂÅÄñ¥¡¢¥â¥Ö¤ÎÁ°¤ËÆÍÁ³¸½¤ì¤¿¡ÈºÇ¶¯¤Î¥Õ¥é¥°¡É´úÌîÌò¤òÀ¤¸Å¸ýÎ¿¡¢¥â¥Ö¤ÈÆ±¤¸Âç³Ø¤ËÄÌ¤¤Å·µ¤¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÂç³ØÀ¸¡¦¾ò»ÊÌò¤òÉÙ±ÊÍ¦Ìé¤¬±é¤¸¤ë¡£»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿¥Æ¥£¡¼¥¶¡¼±ÇÁü¤âÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ë¤Æ²ò¶Ø¡£¤½¤Î¸å¡¢Lemino YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤â¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡ØÀäÂÐBL¤Ë¤Ê¤ëÀ¤³¦VSÀäÂÐBL¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤ÃË 2024¡Ù¤Ï¡¢Lemino¤Ë¤Æ4·îËö¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®¡£