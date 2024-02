『HAWAII FIVE-0』キャラも登場！『私立探偵マグナム』シーズン5、3月16日（土）より独占日本初放送

ハワイを赤いフェラーリで乗り回す、アメリカ海軍出身の私立探偵トーマス・マグナムの活躍を描く人気ドラマ『私立探偵マグナム』。今年1月に米NBCで放送が終了したばかりの最終章となるシーズン5が、アクションチャンネルにて爆速で独占日本初放送となる。

ファミリー感の強い内容で満足のいくフィナーレへ

この最終シーズンでは、事件捜査と合わせて、元MI6諜報員のジュリエット・ヒギンズとマグナムが新たな関係を模索し、父親となったリックは子育てと仕事の両立に奔走。そして前シーズンでハワイ警察を解雇されてしまったカツモトは、復職するために警察と闘うことを決意する。より“ファミリー”感の増した内容となっている。

ファミリーといえば、シーズン2で2話にわたり登場していた『HAWAII FIVE-0』のスティーヴの友人ニッキー・デマルコ役のラリー・マネッティが、第13話「Appetite For Danger(原題)」で再登場。ラリーは、1980年代に放送されたオリジナル『私立探偵マグナム』でリックを演じたことで知られる。また、第9話「Out of Sight, Out of Mind(原題)」では、主演のジェイ・ヘルナンデスが監督も務めている。

このシーズン5は番組終了発表前に製作されたため、ファイナルシーズンと想定して作られたわけではないが、ショーランナーのエリック・グッゲンハイムはフィナーレとして支障はないと自信を見せていた。「実際、エンディングはとても満足のいくものだと思う。私はフィナーレを本当に誇りに思っている」

ショーランナーが誇りに思うフィナーレにも注目の『私立探偵マグナム』シーズン5は、アクションチャンネルにて字幕版が3月16日(土)23:00より、二ヵ国語版が3月20日(水・祝)23:00より独占日本初放送。現在はシーズン3・4(二ヵ国語版)が毎週木曜日〜土曜日の7:50から2話連続で順次放送中。(海外ドラマNAVI)