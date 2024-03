ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、新幹線(東京‐新大阪間)の車両の一部を貸し切り、普段の移動時間さえも、親子史上最高の冒険時間に変える“ぶっとび政策”『超家族専用車両~USJにつくまでだって、冒険です!~』を開催!

パークを飛び出したエルモたちやダンサーと一緒に楽しめるダンスレクチャー、グリーティングなどを実施します☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『超家族専用車両〜USJにつくまでだって、冒険です!〜』

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、新幹線(東京‐新大阪間)の車両の一部を貸し切り、普段の移動時間さえも、親子史上最高の冒険時間に変える“ぶっとび政策”『超家族専用車両~USJにつくまでだって、冒険です!~』を開催!

『超家族専用車両』は、期待を胸いっぱいに自宅から出発する家族に、新幹線での移動時間中にも“春の超興奮”体験をお届け。

親子で一緒に思いっきりはしゃぎ、笑顔が溢れる特別な時間を提供します。

新幹線の中で体感するパークのエンターテイメントが、パークへ到着する前に早くもワクワクドキドキでいっぱいにしてくれます。

『超家族専用車両』開催概要

日時:2024年3月26日、2024年4月20日

場所:新幹線車両内(東京‐新大阪間)

応募資格:小学生以下のお子さまを含む2~4名のグループ ※代表者は日本国内にお住まいの18歳以上の方に限ります

応募申込方法:URLの応募フォームより申込み(https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/news/2024/0213)

応募申込期間:2024年2月13日(火)17:00~2月19日(月)23:59(終了しました)

プレゼント商品:1デイ・スタジオ・パス、『超家族専用車両』乗車券(東京から新大阪行きの新幹線乗車券と特急券)

内容:ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが、新幹線(東京‐新大阪間)の一部車両を貸し切り、『超家族専用車両』を限定運行。家族全員が“超興奮”できる春のユニバーサル・スタジオ・ジャパンに向け、高揚感であふれる家族が乗りこむ車両で、パークを飛び出したエルモたちやダンサーと一緒に楽しめるダンスレクチャー、グリーティングなどを実施。大人も子どもも心の底から思いっきりはしゃぎ楽しめるイベントで家族の絆を深めます。

春のユニバーサル・スタジオ・ジャパンに向かう『超家族専用車両』に招待されたゲストは、東京から新大阪までの移動時間を、“超元気”になれる冒険時間として楽しむことができます。

車内では、春のパークを飛び出した大人気のエルモたちが登場!

家族全員で、『ユニバーサル・イースター・セレブレーション』の開催期間限定で上演している『ゴー!ゴー!イースター・マーチ』のダンスの振り付けを練習したり、エルモたちと“とびっきりかわいい”記念撮影をしたりと、パークへの移動時間から早くも親子で一緒に楽しめる特別な体験を楽しみました。

2024年の春は、『超家族専用車両』をはじめ、家族の絆をグッと深めることができるアトラクションやショー、イベント盛りだくさんでおくる、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンだけの“超興奮体験”を、存分に楽しめます。

※1『超家族専用車両』には、事前抽選に当選した方のみご乗車いただけます。

『超家族専用車両』乗車レポート

2024年3月26日(火)、10時21分に、『超家族専用車両』が東京駅を出発。

オープニングでは、トランペットやサックスなど管楽器によるミュージシャンの生演奏で会場を盛り上げます。

「I can’t Turn You Loose」「You can’t stop the beat」「A Train」「Runaway baby」「EXPO Minion」の5曲。

次のプログラムは、セサミストリートの仲間、アビーの「ぬりえタイム」

開催中の『ユニバーサル・イースター・セレブレーション』にちなみ、さまざまなイースター装飾を描きながらアビーをかわいらしく彩ります。

そして、ぬりえがひと段落すると、アビーがゲストの元に登場!

思わぬサプライズで、車内に子どもたちからの喜びの声が響き渡ります。

アビーは座席をまわり、ぬりえを見て回ってくれました。

そして、メインは『ゴー!ゴー!イースター・マーチ』の「たまごダンス」を新幹線特別バージョンで実施!

新幹線内でも家族みんなで踊れる“春限定の超興奮ダンス”に、参加者のみなさんは移動中であることも忘れて楽しみます。

「たまごダンス」の予習もバッチリです。

名古屋駅を通過した車内には、再びエルモとゾーイが登場。

家族ごとにグリーティングに回ると子どもたちは大興奮!

パーク内でクルーと一緒に楽しめる「たまごポーズ」を家族みんなでつくって記念撮影が行われ、家族みんなの会心の笑顔が収まったフォトが招待ゲストにプレゼントされます。

最後にオープニングと同じく、ミュージシャンによる生演奏が行われると、曲の終わりと同時に、車内からは大きな拍手が。

いつもの移動時間が“家族史上最高の時間”に変わる特別な体験の連続で、あっという間に新大阪に到着となりました。

パークまでの移動時間が“親子史上最高の時間”になる『超家族専用車両』!

家族の絆がグッと深まり“家族を超えた家族”「超家族」になれるイベントです。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『超家族専用車両』の紹介でした。

※本イベントは会場の開催規定を順守し、安全に配慮した運営での実施となります

※荒天、地震、その他社会情勢により、内容の変更およびイベントを中止する場合があります

※新幹線のチケットは“往き”のみとなります。帰りの交通費は当選者のご負担となりますのでご了承ください

※当日の東京駅までの交通費、新大阪駅からパークまでの交通費はご自身でご用意くださいますようお願いします

※事前抽選に当選した方のみ参加いただけます。当日券の配布はございません

※東京‐新大阪間の2回目の開催概要については、後日パークの公式WEBサイトで発表いたします

TM & © Universal Studios.

