災害スリラーの大ヒット作『ツイスター』(1996)の新章、映画『ツイスターズ(原題:Twisters)』より初の予告編が第58回スーパーボウルでお披露目となった。

今年もやってきた嵐の季節。米オクラホマ州では、これまで観測されたことのない大きさの竜巻が出現する。大学時代に竜巻に遭遇したことのある元ストームチェイサーのケイト・クーパー(デイジー・エドガー=ジョーンズ)は、ニューヨークで嵐の出現パターンを研究していたところ、友人のハビ(アンソニー・ラモス)から、新たな竜巻追跡システムの実験に参加してみないかと誘われ、出現した巨大竜巻の元へ向かう。

そんな中ケイトは、同じく竜巻を追ってきたハンサムで怖いもの知らずのSNSスター、タイラー・オーウェンズ(グウェン・パウエル)と巡り合う。巨大な嵐を追う様子をSNSに投稿しようと意気込むタイラーだが、目の前に立ちはだかる脅威は想像以上のものだった。

予告編の冒頭では、荒れ狂う嵐から全力で逃げるケイトたちの姿が映し出される。シーンが竜巻到来前に切り替わると、自称「竜巻カウボーイ」のタイラー・オーウェンズが車からさっそうと登場。ファンがさっそく駆け寄り、その場は大盛り上がりだ。

「完璧だ」「美しい」。立ちはだかる竜巻に興奮するタイラーとケイトだが、映像の後半では事態が一変。双子の竜巻まで現れ、彼らには為す術がないようだ。果たしてケイトやタイラーは、絶体絶命の状況を乗り越えられるか。



ケイト役を演じるのは、『ザリガニの鳴くところ』(2022)「ふつうの人々」(2020)デイジー・エドガー=ジョーンズ。タイラー役を『トップガン マーヴェリック』(2022)のハングマン役で注目されたグレン・パウエルが演じる。ほか、『イン・ザ・ハイツ』(2021)『トランスフォーマー/ビースト覚醒』(2023)のアンソニー・ラモス、「クラウデッド・ルーム」(2023)のサッシャ・レイン、「サブリナ:ダーク・アドベンチャー」(2018-2020)キーナン・シプカらが出演している。

監督は、『ミナリ』(2020)でアカデミー賞の監督賞・脚本賞候補となった精鋭リー・アイザック・チョン。脚本は、『レヴェナント:蘇えりし者』(2015)のマーク・L・スミスが手がけた。

映画『Twisters(原題)』は、20204年7月19日米公開。

