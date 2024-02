『猿の惑星』シリーズ最新作『猿の惑星/キングダム』の新たな予告編が、第58回スーパーボウルの場で公開された。

「“進化”という概念を知っているか?人間の時代、彼らはたくさんの素晴らしいことをする能力があった。ワシが飛ぶように彼らも飛ぶことができた。海を超えて会話をすることもできた。しかし、今は我らの時代。そしてそれは私の王国だ。」

ナレーションと共に予告編の序盤で映し出されるのは、猿が新たな地球の支配者となった世界。支配欲に駆られた猿たちは、生き残った人間たちを容赦なく狩る。

そんな中、ピュアな心を持つ一頭の猿ノアは、人間を狩ることに疑問を抱く。「この世界について、僕はまだ全てを聞かされていないんじゃないか」。ノアはこう思うようになると、「猿が人間を狩るなんて、間違っている」と力強く言い放ち、人間に手を差し伸べる。

一方、映像の終盤では同胞に囚われたノアと少女の姿も。戦いは激化していくばかりだが、波乱に満ちた物語の行方やいかに……。



『猿の惑星/キングダム』の舞台は、人間と猿、地球の支配者の劇的な交代劇が起こってから何年も後の世界。高い知能と言語を得た多くの猿は文明的なコミュニティを築いていた。一方で人類は言語や文化、技術、社会性も失い、野生生物のような存在になっていた……。

監督は、『メイズ・ランナー』シリーズなどで知られるウェス・ボール。キャストには 『To Leslie トゥ・レスリー』(2022)の熱演が話題となったオーウェン・ティーグ、「ウィッチャー」 (2019-)のフレイヤ・アーランなど、注目されている若手俳優が名を連ねている。

『猿の惑星/キングダム』は2024年初夏、全国ロードショー。

