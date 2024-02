『プレデター』シリーズの新作映画『Badlands(原題)』が製作されることがわかった。米が報じている。

米20世紀スタジオが進める単独映画『Badlands』は近未来を舞台した物語。米によれば、主人公は女性になるという。監督には、『プレデター』シリーズの前日譚『プレデター:ザ・プレイ』(2022)を手がけたダン・トラクテンバーグが起用された。

撮影は2024年中にも開始予定とのこと。リリース時期については未定で、『プレデター:ザ・プレイ』同様に米Huluでの配信となるのか、劇場公開となるのかも現時点では定かでない。

300年前の北米・コマンチ族の世界を舞台にした『プレデター:ザ・プレイ』は、ファンや批評家から絶賛された作品。同作から連続で起用されたトラクテンバーグ監督に対するスタジオからの厚い信頼もうかがえるが、ひとまず続報に期待したい。

1987年の『プレデター』に始まった本シリーズは、1990年に続編『プレデター2』が公開。2010年に『プレデターズ』、2018年に『ザ・プレデター』、そして2022年の『プレデター:ザ・プレイ』と、ユニバースが着々と拡大中だ。『プレデター:ザ・プレイ』の続編についても期待の声が上がっているが、現時点で正式な発表はない。

