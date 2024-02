2023年元旦に巨大除雪車の下敷きとなり、瀕死の重傷を負いながらも過酷なリハビリを続け、わずか1年で奇跡的に仕事へ復帰したジェレミー・レナーが、(MCU)作品で演じたホークアイ役で、次にチャレンジしたいことを明かした。

米のインタビューで、ホークアイ役を再演するなら、次は「柔軟性」を探求したいと答えたレナー。「こう話している今もストレッチをしているんです。冗談ではありませんよ」と言い、取材中もマルチタスクでリハビリに励んでいることをアピールした。「展開や物語なんかは脚本家に託していますが、このキャラクターが大好きだし、スタジオから連絡があって出演を依頼されたら、僕の準備は出来ています。みんな、今ストレッチしてるぞ!」とコメント。レナーのホークアイ役に向けた、やる気と意気込みは十分なようだ。

ちなみに「柔軟性」といえば、レナーは2024年2月11日に開催されるNFLの王者決定戦「スーパーボウル」のCMに出演している。キッチンテーブルに飛び載ったレナーは、ジェームズ・ブラウンばりの軽快な足取りでステップを踏み、その柔軟性とリハビリの成果を披露。先日のインタビューでもホークアイ役への復帰に向け、「いつでもやる気です。(出演できるよう)必ず十分に回復するし、準備はできています」と力強くいた。



現時点で、ホークアイのカムバックについては不明だが、「ホークアイ」(2021)でホークアイの弟子となったケイト・ビショップ(ヘイリー・スタインフェルド)は今後の本格的な復帰が示唆されている。いずれ、彼女の“メンター”が再登場する可能性も十分ありそうだ。

なお、レナーは現在、ドラマシーズン3を撮影中。その奇跡的な復活劇で、ファンに大きな勇気を与え続けている。

