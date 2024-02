『スター・ウォーズ』のドラマシリーズ「オビ=ワン・ケノービ」が、2022年5月にで配信されてからというもの、ファンの間ではシーズン2を望む声が絶えない。本シリーズのデビューから、もうすぐ2年を迎えようとしているが、果たしてシーズン2が実現する可能性はあるのだろうか。

『スター・ウォーズ』プリクエル3部作から続投し、「オビ=ワン・ケノービ」に主演でカムバックしたユアン・マクレガーは、米のインタビューにて「『オビ=ワン・ケノービ』の製作は楽しかったですよ」とコメント。しかし同役の再演については、「シーズン2をやりたいけど、まだ話はありません。ディズニーでは色々と起こっていますからね」と答え、物語の継続について具体的な動きはないと報告した。

マクレガーのいう「ディズニーでは色々と起こっている」とは、現在進行中の『スター・ウォーズ』新作映画を指しているものと思われる。『インディ・ジョーンズと運命のダイヤル』(2023)のジェームズ・マンゴールド監督が旧3部作の25,000年前を舞台に描く映画、「マンダロリアン」「ボバ・フェット」を締めくくるデイヴ・フィローニ監督の映画、レイ役デイジー・リドリーが復帰する『スカイウォーカーの夜明け』の15年後を描く映画、ジョン・ファヴロー監督の『マンダロリアン&グローグー(原題)』が進行中だ。

『スター・ウォーズ』映画シリーズは、『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』(2019)以降、さまざまな企画が報じられながら、いまだ新作が公開されていない。首を長くして待っているファンのためにも、一刻も早い到着を期待したいところだ。

ちなみに「オビ=ワン・ケノービ」続編については、全6話の監督を務めたデボラ・チョウが、シーズン2についてマクレガーとアイデアをことを以前に明かしており、ルーカスフィルムのキャスリーン・ケネディ社長も「大きな反響があり、さらにファンが望むのであれば、間違いなく検討するつもりです」と述べていた。

「オビ=ワン・ケノービ」はディズニープラスで独占配信中。

