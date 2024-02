2000年代版『ファンタスティック・フォー』シリーズでザ・シング役を演じたマイケル・チクリスが、(MCU)最新作『デッドプール&ウルヴァリン』に出演しているという噂を否定した。

このたびチクリスは、自身のX(旧Twitter)を。『デッドプール3』の撮影現場でモーションキャプチャスーツに身を包んでいるチクリスらしき男性の画像を添付した。男性の目の前にはデッドプールの姿もあるが、チクリスはこの画像が偽物であると証言している。

「皆さん、念の為。これはフェイクです。がっかりさせて申し訳ない。たくさんの人から聞かれたので、はっきりさせておかなければと思って。」

自身の出演を否定したチクリスだが、ザ・シングの登場を匂わせてもいる。投稿では、「僕自身、誰がキャスティングされているのか知っているんです」と続けているのだ。「僕が言えることではないのだけど、これだけは言える。彼の作品のファンですし、成功を祈っています」。

『デッドプール』シリーズ同様、旧20世紀フォックスで製作された『ファンタスティック・フォー』は、MCUへの合流が待たれているところ。現在は、ドラマ「ワンダヴィジョン」(2021)のマット・シャックマン監督が率いる新作映画も製作中だ。

キャスティングもスタートしていると見られ、チームリーダーのミスター・ファンタスティック/リード・リチャーズ役にペドロ・パスカルが出演交渉中にあると。また、他メンバーの俳優候補も一部メディアで伝えられており、ザ・シング役には「一流シェフのファミリーレストラン」(2022-)リッチー役のエボン・モス=バクラックの名前が挙がっている。モス=バクラック自身、起用の噂については「肯定も否定もできないと思います」と。

デッドプールとウルヴァリンの競演が実現する『デッドプール3』では、さまざまなサプライズが用意されている模様。ネット上ではリーク画像が出回っており、主演のライアン・レイノルズが拡散しないよう。

