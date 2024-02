2022年の「ウォーキング・デッド」完結後、同ユニバースからはマギー&ニーガン、ダリル、リック&ミショーンといった人気キャラを主役に据えた新スピンオフ3作が製作された。本家の製作総指揮&スピンオフ「ザ・ワンズ・フー・リブ」のショーランナーであるスコット・M・ギンプルによると、現在はこれら3作のクロスオーバーに向けた準備が進められているようだ。

ギンプルは以前からクロスオーバーに前向きで、2023年11月には「特に計画していない」が「見られたら良いですね」としていた。このたび、テレビ批評家協会のプレスツアーではクロスオーバーの可能性に改めて言及し、「すべてを1つにまとめる夢を抱いています。それに向けて小さなパンくずを撒いているんだけど、様々な理由があって、いつ、どう実現するかは正確には分かりません」と少しずつ準備を進めていることを明かした。「道筋は作っているけど、途中で色々な分岐点があるかもしれない、とだけ言っておきます」。

新たなスピンオフでは、お馴染みのキャラクターたちが散り散りになっている。「ウォーキング・デッド:デッド・シティ」ではマギー&ニーガンがニューヨークへ移動し、「ウォーキング・デッド:ダリル・ディクソン」ではダリルがフランスに漂着。来たる「ウォーキング・デッド:ザ・ワンズ・フー・リブ」では、本家の作中で行方不明になったリック&ミショーンが再会を目指す姿が描かれる。もしクロスオーバーが実現するとしたら、バラバラになった彼らはいつ、どこで、どのように集結するのだろうか? 水面下でどのような種がまかれているのか気になるところだ。

ちなみに「デッド・シティ」「ダリル・ディクソン」はシーズン2へ更新済み。現時点で「ザ・ワンズ・フー・リブ」はリミテッドシリーズとして発表されている。

「ウォーキング・デッド:デッド・シティ」「ウォーキング・デッド:ダリル・ディクソン」はU-NEXTにて配信中。「ウォーキング・デッド:ザ・ワンズ・フー・リブ」は2024年2月26日に同じくU-NEXTにて配信予定だ。

