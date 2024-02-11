石川・珠洲市と能登町で震度4の地震 津波の心配なし
11日午後0時36分ごろ、石川県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。この地震による津波の心配はありません。
気象庁によりますと、震源地は石川県能登地方で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。この地震による津波の心配はありません。
各地の震度【震度4】石川県珠洲市、能登町
【震度3】石川県七尾市、輪島市
【震度2】石川県志賀町、宝達志水町、中能登町、穴水町／新潟県上越市、長岡市、佐渡市／富山県富山市、滑川市、舟橋村、上市町、立山町、氷見市、射水市
【震度1】石川県羽咋市、金沢市、小松市、加賀市、かほく市、白山市、能美市、津幡町、内灘町／新潟県糸魚川市、妙高市、三条市、柏崎市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、魚沼市、出雲崎町、刈羽村、新潟市東区、新潟市南区、新潟市西区、新潟市西蒲区、燕市、阿賀野市、弥彦村、阿賀町／富山県魚津市、黒部市、入善町、朝日町、高岡市、砺波市、小矢部市、南砺市／福島県南会津町／福井県福井市、あわら市、坂井市、永平寺町／長野県長野市、小谷村、小川村、栄村／岐阜県高山市、飛騨市、白川村