クリストファー・ノーラン監督が、ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督最新作『デューン 砂の惑星 PART2』を絶賛している。大スクリーンでの映画製作にこだわる同志に対して、ノーランがかけた言葉とは?

『デューン 砂の惑星 PART2』は、2021年公開のSF超大作『DUNE/デューン 砂の惑星』の続編。宇宙の命運を背負う主人公ポール・アトレイデス()がついに宿敵ハルコンネン家との最終決戦に挑む。

米国では順次試写会がスタートしており、ノーラン監督もすでに鑑賞したようだ。このたび、現地のイベントにゲスト出演したノーランとヴィルヌーヴ。『デューン 砂の惑星 PART2』の話題になると、ノーランが『スター・ウォーズ』にたとえながら作品を賞賛した。

「もし『デューン PART1』が『スター・ウォーズ』なら、この映画(『PART2』)は僕にとって、『スター・ウォーズ』の中でも一番のお気に入りの『帝国の逆襲』です。」

『スター・ウォーズ エピソード5/帝国の逆襲』(1980)は、シリーズ1作目『スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望』(1977)の続編。反乱軍と帝国軍の戦いが激化していく中、主人公ルーク・スカイウォーカーはダース・ベイダーと対峙する。物語は、きたる最終決戦に向けて衝撃のラストで締めくくられる。

米作家フランク・ハーバートが1960年代に生み出したSF古典小説『デューン/砂の惑星』は、映画『スター・ウォーズ』シリーズにも影響を与えた作品として知られている。ともに類稀なる能力を秘めた主人公の救世主物語が描かれる2作品だが、『デューン 砂の惑星 PART2』では『帝国の逆襲』のような展開が待っているということだろう。ノーランからの賛辞に、ヴィルヌーヴは「最高の褒め言葉です」と返した。

ちなみに、ヴィルヌーヴ監督は原作小説では『デューン 砂漠の救世主』にあたる『デューン3』も構想している。『砂漠の救世主』は主人公ポール・アトレイデスの物語の完結編。すでに脚本も執筆済みだというが、果たして実現なるか……。

映画『デューン 砂の惑星PART2』は3月15日(金)より全国ロードショー。

