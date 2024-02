両親殺害の兄弟を描くNetflix『モンスター』シリーズ第2弾、キャストが明らかに！

『Glee/グリー』や『9-1-1:LA救命最前線』のクリエイターとして知られるライアン・マーフィーが手掛けるNetflixオリジナルシリーズ『ダーマー モンスター:ジェフリー・ダーマーの物語』に続く実録犯罪シリーズ第二弾の追加キャストが決定した。



エヴァン・ピーターズ主演で悪名高き連続殺人犯ジェフリー・ダーマーの殺人事件を、被害者の視点から描き物議を醸した『ダーマ―』。実在の犯罪者にフォーカスを当てる同アンソロジーシリーズの第2弾『The Lyle and Erik Menendez Story(原題)』では、両親を殺害した罪で1996年に有罪判決を受けた二人の兄弟、ライル&エリック・メネンデスの事件を描く。この事件では当初、兄弟は容疑者と見なされていなかったが、事件から数ヵ月後に親の遺産で豪遊していたことから関与を疑われる。弟のエリックが最終的に精神科医のジェローム・オジールに犯行を告白したことから真相が明らかになった、アメリカで最も注目を集めた殺人事件の一つだ。

兄弟の父親ホセ役にハビエル・バルデム(『デューン 砂の惑星PART2』)、母親キティ役にクロエ・セヴィニー(『ロシアン・ドール:謎のタイムループ』)、ライル役にニコラス・アレクサンダー・チャベス、エリック役にクーパー・コックがキャスティングされている。

シーズン2への出演が新たに決定したのは、医師オジール役のダラス・ロバーツ(『ナイブズ・アウト:グラス・オニオン』)、事件を担当するビバリーヒルズ警察の刑事役ジェイソン・バトラー・ハーナー(『オザークへようこそ』)、メネンデス兄弟の叔父役エンリケ・ムルシアーノ(『ブラッドライン』)ら。

