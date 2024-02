2024年2月26日よりU-NEXTで配信開始となる、「ウォーキング・デッド」(2010-2022)の新スピンオフ「ウォーキング・デッド:ザ・ワンズ・フー・リブ」。メインシリーズで離れ離れになったリック&ミショーンは、本作でどのように再会するのか?リック役のアンドリュー・リンカーンによれば、「最高にスリリング」で「感動的な再会」が待っているようだ。

「ウォーキング・デッド」シーズン9でCRM(市民共同体軍)のヘリに連れ去られたリックと、シーズン10でリックを探す旅に出たミショーン。スピンオフ「ザ・ワンズ・フー・リブ」では2人の「壮大なラブストーリー」が描かれる。リンカーンとミショーン役のダナイ・グリラは、主演だけでなく製作総指揮・脚本を兼任している

米のインタビューでは、リンカーン&グリラに対し「リックとミショーンがどうやって再会するか知った時、どんなリアクションをしましたか?」との質問が投げかけられた。これにリンカーンは、「(ショーランナーのスコット・M・ギンプルと共に)僕たちが執筆したので、自分たちが求めているものはわかっていた」と答え、リック&ミショーン再会の演出をどのように決めたかを明かしている。

「僕たちは数年にわたって、世界中のホテルの部屋でミーティングを重ね、ホテルの会議室にこもってアイデアを出し合ってきました。そして、“僕たちが想像し得る中で、最もクレイジーな再会とは何だろう?”と話し合ったんです。

僕たちはこの番組に行き着きましたが、異なる時間軸で番組(『ウォーキング・デッド』)を去った2人が登場するので、時間軸の構成がかなり特殊になっています。それを解決する必要性を感じたし、同時に、最高にスリリングで、狂気じみた、感動的な再会になるだろうと思いました。」

リック&ミショーンの間には、ジュディスとRJという2人の子供が存在する。彼らはこの過酷な世界を生き抜き、子供たちの元へ帰ることができるのだろうか?これに関してリンカーンは、自身の希望として「リックとミショーンが生きて帰り、この物語の結末を迎えることを願う」とだけコメント。本作はリミテッドシリーズの予定だが、いつか何らかの形で家族全員の再会が実現することに期待したい。

「ウォーキング・デッド:ザ・ワンズ・フー・リブ」は2024年2月26日よりU-NEXTで配信開始。

