ÅìÌî¹¬¼£¡¡¾¾ËÜ¿Í»ÖÉÔºß¤Çà³ô¾å¾ºáµ»ö¤ËÈ¿ÏÀ¡ÄÌ¼¤«¤é¤Î¥á¡¼¥ë¤Ë¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¹¤è¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÅìÌî¹¬¼£¤¬£¹Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î£Á£Â£Ã¥é¥¸¥ª¡ÖÅìÌî¹¬¼£¤Î¥Û¥ó¥â¥Î¥é¥¸¥ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Î³èÆ°µÙ»ß¤Ç¡¢¼«¿È¤Î³ô¤¬àµÞ¾å¾ºá¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¿¿¤Ã¸þÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤Ï¡Ö½÷À¼«¿È¡×ÅÅ»ÒÈÇ¤¬ÇÛ¿®¤·¤¿¡Ö¾¾ËÜ¿Í»ÖÉÔºß¤ÇÅìÌî¹¬¼£¤Î³ô¤¬µÞ¾å¾º¡ª¡¡¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤°Õ³°ÍýÍ³¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¤Î¾Ú¸À¤ò¸ò¤¨¡ÖÂ¹¤¬¤¤¤Æ¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¢¤ëÅìÌî¤Ë¤Ï¡¢½÷À¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Î¿´ÇÛ¤¬Çö¤¤¡×¡Ö¥È¡¼¥¯¤Î¼ÂÎÏ¤Ï½½Ê¬¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¤¿Â¾»öÌ³½ê¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢·Ý¿ÍÃç´Ö¤Î¿®Íê´¶¤â¸ü¤¤¡×¡Ö´¶¾ð¤¬¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¾ð¤Ë¤ÏÇ®¤¤¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤Î·ï¤ò¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¿¶¤é¤ì¤¿ÅìÌî¤Ï¡Ö¸«¤Þ¤·¤¿¡¢¸«¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤ëÊý¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£½÷À¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬¤Í¡¢¿´ÇÛ¤¬Çö¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦Êý¤¬¾È¤ì¤¯¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤Ê¤ó¤«¡Ø¤½¤ó¤Ê¤ó¤·¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤·¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ë¸«¤»¤¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊ£»¨¤ÊÃË¿´¤òÅÇÏª¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÃË¤È¤·¤Æ¤Í¡£à±ð¤Ã¤Ý¤¤á¤È¤¤¤¦¤«¡£¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¾ï¤Ë¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¹¤´¤¤¥¤¥ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ì¼¤«¤é¤Ï¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÅºÉÕ¤·¤¿¥á¡¼¥ë¤¬Íè¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¡Ø¤³¤Îµ»ö¸«¤Æ¡¢Ä´»Ò¾è¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ó¤³¤È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤Þ¤¸¤á¤ËÆü¡¹²á¤´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤éÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¹¤è¡¢¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤«¤éµÕÄ¥¤ê¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ñ¤È¤«¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¥¢¥«¥ó¡¢¤È¡£¡Ø¤Þ¤¸¤á¤ËÆü¡¹²á¤´¤·¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤ó¸À¤ï¤ì¤Ê¥¢¥«¥ó¤Í¤ó¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£