¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥ß¥±¥ë¥»¥ó¡¢¡Ø¥É¥¯¥¿ー¡¦¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¡Ù¤Î»£±Æ¤¬¡Ö°ìÈÖ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡× ¨¡ ¡Ö¤À¤Ã¤ÆËâË¡¤È¶õÃæ¥«¥ó¥Õー¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¡×
¡ÊMCU¡Ë±Ç²è¡Ø¥É¥¯¥¿ー¡¦¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¡Ù¡Ê2016¡Ë¤Ç°Ìò¥«¥¨¥·¥ê¥¦¥¹¤ò±é¤¸¤¿¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥ß¥±¥ë¥»¥ó¤¬¡¢Æ±ºî¤Ç¤Î³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥¨¥·¥ê¥¦¥¹¤Ï¡¢¡Ø¥É¥¯¥¿ー¡¦¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¢¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¥ó¡¦¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¤Î½ÉÅ¨¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¥«¥Þー¡¦¥¿ー¥¸¤Ç½¤¹Ô¤òÀÑ¤ó¤À¤â¤Î¤Î°Ç¤ÎËâ½Ñ¤ËÌ¥Æþ¤é¤ì¡¢¶¸¿®Åª¤ÊÄï»Ò¤¿¤Á¤ò½¾¤¨¤ÆÀ¤³¦¤ÎÇËÌÇ¤òÌÜÏÀ¤ó¤À¡£
ÊÆ¤Î¼èºà¤Ç¡¢ÏÃÂê¤¬¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥·¥êー¥ººîÉÊ¤Ç°ìÈÖ»£±Æ¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿±Ç²è¡×¤ËµÚ¤Ö¤È¡¢¥Þ¥Ã¥Ä¤Ï¡Ø¥É¥¯¥¿ー¡¦¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¡Ù¤òÁªÂò¡£¥Þ¥Ã¥Ä¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¤ä¡Ø¥¤¥ó¥Ç¥£¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¡Ù¡¢¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Óー¥¹¥È¡Ù¥·¥êー¥º¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤Ê¤¼¡Ø¥É¥¯¥¿ー¡¦¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¡Ù¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤É¤ÎºîÉÊ¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£°ìÈÖ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥É¥¯¥¿ー¡¦¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¡Ù¤«¤Ê¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤¬Âç¹¥¤¤ÊÆó¤Ä¤Î¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£ËâË¡¤È¶õÃæ¥«¥ó¥Õー¤Ç¤¹¡£¡×
¥«¥¨¥·¥ê¥¦¥¹¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¶¯ÎÏ¤ÊËâ½Ñ¤ÈÂÎ½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÀïÆ®¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£¥Þ¥Ã¥Ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æµ²±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿¥«¥¨¥·¥ê¥¦¥¹¤òºÆ±é¤·¤¿¤¤¤Û¤É¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Ç¤âËÍ¤Ï¥·¥êー¥ººîÉÊ¤Ç»à¤Ë¤¬¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢Æñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¤Í¡×¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Þ¥Ã¥Ä¡¢ºÇ¶á¤ÎMCUºîÉÊ¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Êª¸ì¤¬Ê£»¨¤æ¤¨¤Ë¾¯¡¹Íý²ò¤Ëº¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¡Ö´ÑµÒ¤È¤·¤ÆºÇ¿·ºî¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡È¤¦¤ï¡¢¤¢¤Î¿Í¤ÏÃ¯¤À¡©¡É¤È¤«¡¢¡È¤É¤³¤«¤éÍè¤¿¤ó¤À¡©¡É¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¡£
Source:The post first appeared on .