(MCU)作品で、ヴィジョンを演じたポール・ベタニーが、MCUでの再登場を予告した? 2024年2月上旬にゲスト出演した、米国でのファンイベントでの発言が話題となっている。

『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』(2018)で、額のマインド・ストーンをサノスに奪われたことで消滅したと思われたヴィジョンは、「ワンダヴィジョン」(2021)で復活。同作はヴィジョンの再登場を思わせる展開で締めくくられた。

米によれば、米オーランドで開催されたMegaCon 2024に出演したベタニーは、ファンの1人から「どんな形であれ、ヴィジョンは戻ってきますか。あなたはMCUに帰ってきますか?」と訊かれたところ、長い沈黙の後に「イエス」と返事。「100%です」と続けたという。

報道レベルではあるものの、2022年10月にはヴィジョンの単独作「ヴィジョン・クエスト(原題:Vision Quest)」の製作が。同作は「ワンダヴィジョン」のラストで登場したホワイトヴィジョンの“その後”を描く内容で、ベタニーの復帰も報じられていた。

しかし以降、同企画に関する続報は聞こえてきておらず、実現可能性は未知数だ。果たして、ベタニーは同企画のことを念頭に置いてイエスと返答したのだろうか。それとも……?

