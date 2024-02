「ゲーム・オブ・スローンズ」(2011-2019)の新たなスピンオフ企画が本格始動したようだ。脚本家として、『THE BATMAN―ザ・バットマン―』(2021)の続編映画を共同執筆するマットソン・トムリンが起用されたことがわかった。米が報じている。

2023年4月に初めて本企画は、征服王エイゴン・ターガリエン1世のウェスタロス征服を描く物語。別のスピンオフ「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」(2022-)の直接的な前日譚にあたり、エイゴン1世と妻でもある姉・ヴィセーニア&妹・レイニスが、軍隊やドラゴンの助けを借りて、ウェスタロス(七王国の内ドーンを除く六王国)を征服するまでが描かれる。

The Hollywood Reporterの情報筋によれば、本作はジョージ・R・R・マーティンが創り上げた壮大なファンタジー世界の「基本に立ち返る」アプローチを取る予定だという。

本作の脚本家に就任したマットソン・トムリンは、DC映画『THE BATMAN―ザ・バットマン―』の脚本執筆(クレジットは無し)に参加し、続編映画『The Batman Part II(原題)』では共同執筆を手がける注目の脚本家だ。ほかにも映画『プロジェクト・パワー』(2022)、キアヌ・リーブスが手がけるコミック『BRZRKR(原題)』の実写映画版、『ロックマン(原題:Mega Man)』の実写映画版など、様々な作品の脚本を手掛けている。

「ゲーム・オブ・スローンズ」からは複数のスピンオフ企画が発表されてきたが、これまでに制作が決定したのは「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」(2022-)と、『ダンクとエッグの物語』シリーズを基にした前日譚「A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight(仮題)」のみであった。「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」はシーズン2が2024年夏に配信予定で、「A Knight of the Seven Kingdoms」は2024年内に撮影開始のだ。

