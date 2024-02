ジョナサン・メジャースからの虐待被害を訴える女性が新たに2人名乗り出た。米が報じている。

2023年12月、メジャースは元交際相手のグレイス・ジャバリに対する暴力、ハラスメントの疑いで有罪判決を。有罪確定後、米ABC局の番組に出演し、「女性に手をあげたことは一度もない」として無実を改めて。

このたびメジャースからの被害を訴えたのは、元交際相手のモーラ・フーパーとエマ・ダンカン。それぞれ、2013年から2015年、2015年から2019年の間にメジャースと交際していたという。フーパーは精神的虐待、ダンカンは身体的、精神的虐待を訴えている。

メジャースとはイェール大学演劇学校で出会ったというフーパーは、交際中にメジャースとの子を身籠ったというが、病院で中絶手術を受けることになったという。手術後、メジャースが自宅までの付き添いを放棄したと主張している。これに、メジャースの担当弁護士を務めるプリヤ・チャウダリーは「メジャース氏とフーパー氏は双方の合意のもとで中絶すべきとの判断に至った」とした上で、「あのような深く悲しい出来事は、メジャース氏にとって今も辛い思い出であり続けています」と応答した。

2015年、メジャースの演技コーチを務めていたというダンカンは、交際関係へ発展した後にメジャースから頻繁に暴力を振るうと脅されていたと主張。4年間の交際期間中に2人は婚約したというが、ある時は部屋で投げ飛ばされ、またある時は郵便箱に身体を押し付けられたという。ダンカンはメジャースとの交際当時を振り返り、「自尊心の感覚を失いますよ」と語った。

2人のほかにも、メジャースの主演ドラマ「ラヴクラフトカントリー 恐怖の旅路」(2020)の製作に携わっていたという人物たちの証言も出てきている。ある人物によれば、メジャースは「男性の技師や職人たちには気さくにしていたが、女性には怒りっぽく口論に発展する傾向にあった」とのこと。複数の女性クルーを怯えさせたとも伝えられている。

これについて、チャウダリー弁護士は「メジャース氏はメソッド俳優であり、キャラクターに没頭する能力を尊敬されている」とした上で、「現場にいた数えきれないほどの女性プロデューサーや共演者がそれを証明できます」と間接的に否定した。

The New York Timesは、今回の記事を掲載するにあたって20名の証言者に取材を実施。メジャースが昨年12月に有罪判決を受けた裁判で提出された陳述書も参考にしたという。

メジャースは2024年2月6日に正式に有罪判決を言い渡される予定だったが、自身の弁護チームが判決棄却の申し立てを行ったことにより、判決日は4月8日へと。現在、メジャースはニューヨーク州外に住んでいるため、6日午後に行われた聴聞会では出廷せず、リモートで参加したとのこと。判決では、最大1年の禁固刑が言い渡されると見られる。

Source:(Via ,),

The post first appeared on .