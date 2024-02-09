¿·ÃÛ¤è¤ê"Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó"¤òÁª¤Ö5¤Ä¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡Ê¼Ì¿¿¡§shimanto¡¿PIXTA¡Ë
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Ö¿·ÃÛ¤«¡¢Ãæ¸Å¤«¡×ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤ÇÆü²¼ÉôÍý³¨¤µ¤ó¤é¤Ë¤è¤ë½ñÀÒ¡ØÀäÂÐ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡ª Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¸«¶Ë¤áÊý¡Ù¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢¡ÖÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¹â¤¤Çã¤¤Êª¤À¤í¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½Î©ÃÏ¤ä¼þÊÕ´Ä¶¡¢´Ö¼è¤ê¤Ê¤ÉÇº¤ß¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡£¤Ê¤«¤Ç¤âºÇÂç¤ÎÇº¤ß¤Ï¡¢¿·ÃÛ¡¦Ãæ¸Å¤ÎÁªÂò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©
¤¤¤ÞÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿·ÃÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¿·ÃÛ¤Î²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·²á¤®¤Æ¡¢¼ê¤¬ÆÏ¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬1¤Ä¡£2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¿·ÃÛ¤Î¶¡µë¸Í¿ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¹ØÆþ¼Ô¤ÎÃæ¸Å¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤³¤È¤À¡£
¤É¤ó¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï
¡Ú¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡Û²Á³Ê¤¬°Â¤¤
²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¿·ÃÛ¤è¤ê¡¢Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÊý¤¬²Á³Ê¤¬°Â¤¤¡£ÃÛÇ¯¿ô¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤ËÆ±ÄøÅÙ¤ÎÎ©ÃÏ¤Î¾ì¹ç¡¢¿·ÃÛ¤è¤ê3¡Á5³äÄøÅÙ²Á³Ê¤¬°Â¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î²Á³Ê¤¬¥Ð¥Ö¥ë´üÊÂ¤Ë¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼óÅÔ·÷¤Ç¡¢¹â»ß¤Þ¤ê·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£°ì»þ¤Ï¿·ÃÛ¤ÈÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó1¸Í¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Îº¹¤¬1²¯±ß¤Ë¤âÇ÷¤Ã¤¿¤È¤¤â¤¢¤ë¤Û¤É¤À¡£¤µ¤é¤Ë²Á³Ê¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ê¬¡¢¿·ÃÛ¤Î¶¡µë¸Í¿ô¤â¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë¡£
¡Ú¿ÞÉ½1¡Û¿·ÃÛ¡¦Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¡Ê½Ð½ê¡§¡ØÀäÂÐ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡ª Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¸«¶Ë¤áÊý¡Ù¡Ë
¡Ú¥Ý¥¤¥ó¥È¢¡Û½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÉéÃ´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë
²Á³Ê¤¬°Â¤±¤ì¤ÐÅöÁ³¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¼ÚÆþ³Û¤ä½é´üÈñÍÑ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¡£¤æ¤È¤ê¤¬¤Ç¤¤¿Ê¬¡¢¼ñÌ£¤äÎ¹¹Ô¡¢¶µ°éÈñ¤Ê¤É¤Ë»ñ¶â¤ò¤Þ¤ï¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤â¤½¤âº£¤Î»þÂå¡¢Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°ÂÄêÅª¤Ê¼ýÆþ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¥ê¥¹¥È¥é¤äÅ¾¿¦¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤ÎÍ¾Íµ»ñ¶â¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤â²Á³Ê¤¬°Â¤±¤ì¤Ð¡¢40Âå¤«¤é½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤âÄêÇ¯Á°¤Þ¤Ç¤Ë´°ºÑ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¡£50Âå¸åÈ¾¤ä60Âå¤Ê¤É¡¢¥·¥Ë¥¢ÁØ¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¤Ë¤âÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£²Á³Ê¤¬°Â¤¤Ãæ¸Å¤Ê¤é¡¢´û¤Ë½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÊª·ï¤ÎÇäµÑ»ñ¶â¤ÈÂà¿¦¶â¤ÇÏÅ¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Í¾Íµ»ñ¶â¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼²½¤Ê¤É¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡Ú¥Ý¥¤¥ó¥È£¡Û¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ä¥ê¥Î¥Ù¤¬¤Ç¤¤ë
¶áÇ¯¡¢¹âÆ¤¹¤ë¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÆâÁõ¤äÀßÈ÷¤Ê¤ÉÉ¸½à»ÅÍÍ¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤òÍî¤È¤¹»öÎã¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤ë¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥£¥¹¥Ý¡¼¥¶¡¼¤ä¿©Àöµ¡¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¤äÀöÌÌ½ê¤ÎÅ·ÈÄ¤Ê¤ÉÌÜÎ©¤ÄÉôÊ¬¤ÎºàÎÁ¤Ï¿ÍÂ¤ÀÐ¤Ê¤É¹ë²Ú¤À¤¬¡¢ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ï¥°¥ì¡¼¥É¤ÎÄã¤¤ºàÎÁ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Îã¤À¡£
¤µ¤é¤ËÉ¸½à»ÅÍÍ¤À¤È¡¢¾²ºà¤äÊÉ»æ¤Ê¤É¤ÎÁªÂò»è¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£Áª¤Ù¤ë¤Î¤Ï¤»¤¤¤¼¤¤¿§Ì£ÄøÅÙ¤Ç¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÇÊä¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤È³ä¹â¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¥Ã¥Á¥ó¤ä¤ªÉ÷Ï¤¤Ê¤É¤ÎÀßÈ÷¤äÆâÁõ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÁêÍÆ¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ÎÅÀ¡¢Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°Â¤¯¹ØÆþ¤Ç¤¤¿»ñ¶â¤Ç¿å²ó¤ê¤äÆâÁõ¤Ê¤É¤ò¼«Ê¬¹¥¤ß¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢²ÈÂ²¹½À®¤ÎÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¡Ö»Ò¤É¤âÉô²°¤ò½ñºØ¤Ë¤¹¤ë¡×¡Ö´Ö¼è¤ê¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤â¡¢Ì¥ÎÏ¤Î1¤Ä¤À¡£
¿Íµ¤¥¨¥ê¥¢¤âÃæ¸Å¤Ê¤é¼ê¤¬ÆÏ¤¯¤«¤â
¡Ú¥Ý¥¤¥ó¥È¤¡Û¼ÂÊª¤ò¸«¤ÆÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë
¿·ÃÛ¤Î¥â¥Ç¥ë¥ë¡¼¥à¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢ºÇ¿·ÀßÈ÷¤ä¤½¤Î¹ë²Ú¤µ¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¤½¤Î¶õ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¿·ÃÛ¤Î¾ì¹ç¡¢¥â¥Ç¥ë¥ë¡¼¥à¤Î¤Û¤«¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ä¿ÞÌÌÅù¤ò¤â¤È¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Î½»¸Í¡¢ÆüÅö¤¿¤ê¤äÄ¯Ë¾¡¢É÷ÄÌ¤·¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤ËÉô²°¤¬´°À®¤·°ú¤ÅÏ¤·¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é¡ÖÆüÅö¤¿¤ê¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ï°ìÉô²°¤À¤±¡×¡ÖÄ¯¤á¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ï¾å³¬¤À¤±¡×¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤âÂ¤¤ê¤¬°Â¤Ã¤Ý¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¸å²ù¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦Â¿¤¤¡£
¤½¤ÎÅÀ¡¢Ãæ¸Å¤Ê¤é¼ÂºÝ¤ÎÉô²°¤ò¸«¤ÆÆüÅö¤¿¤ê¤äÄ¯Ë¾¡¢É÷ÄÌ¤·¡¢Áû²»¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÉ¬Í×À¤Þ¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¸½ÃÏ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ç¡¢·úÊª¤Î³°ÊÉ±ø¤ì¤ä¥¿¥¤¥ë¤Î¤Ò¤Ó³ä¤ì¡¢¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ÎÀ¶ÁÝ¾õ¶·¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Å·°æ¤Î¹â¤µ¤ä´Ö¼è¤ê¤Ê¤É¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤ï¤¤Ë¤¯¤¤ÉôÊ¬¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é¹ØÆþ¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ë´ÉÍý¾õ¶·¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£´ÉÍýÁÈ¹ç¤¬¤¤Á¤ó¤Èµ¡Ç½¤·¡¢·úÊª¤ÎÂÑµ×À¤ä³°´Ñ¤Ê¤É¤Î°Ý»ý´ÉÍý¤¬Å¬Àµ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢»ñ»º²ÁÃÍ¤â°Ý»ý¤µ¤ì¶ËÃ¼¤Ë²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢°Â¿´¤·¤Æ¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¤Û¤«¤Ë¤â½êÍ¼Ô¤ä½»¿Í¤«¤é½»¤ß¿´ÃÏ¤Î´¶ÁÛ¤âÊ¹¤±¤ë¡£¼ÂÊª¤ä¶áÎÙ¤Î´Ä¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½»¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤äÇ¯ÎðÁØ¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂç¤¤Ê°Â¿´´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡£
¡Ú¥Ý¥¤¥ó¥È¥¡Û´õË¾¥¨¥ê¥¢¤ÎÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤ë
¿Í¤¬¥¨¥ê¥¢¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÍýÍ³¤Ï¡Ö¿Íµ¤¤Î³¹¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö½»¤ß´·¤ì¤¿¾ì½ê¤òÎ¥¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤Î³Ø¶è¡×¡Ö»Ò°é¤Æ¤ò¿Æ¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤«¤éÆ±¤¸³¹¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¿Æ¤¬¹âÎð¤Ç¿´ÇÛ¤À¤«¤éÆ±¤¸±èÀþ¤Ë¡×¤ÈÍÍ¡¹¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ò°é¤Æ¤ò½ª¤¨É×ÉØ¤À¤±¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î´Ö¼è¤ê¤Ç¤ÏÀ¸³è¤·¤Å¤é¤¤¤È´¶¤¸¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢Âç³Ý¤«¤ê¤Ê¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ä½Ì¾®Çã¤¤ÂØ¤¨¡Ê¥À¥¦¥ó¥µ¥¤¥¸¥ó¥°¡Ë¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤ÎºÝ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡ÖÍ§¿Í¤È¤Î¹Ô¤Íè¤ä¤«¤«¤ê¤Ä¤±¤ÎÉÂ±¡¡¢½¬¤¤¤´¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ´ó¤ê±Ø¤«¤é¤Ç¤¤ë¤À¤±Î¥¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤È»×¤¦¡£¤³¤ó¤Ê»þ¤â¡¢Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÍÎÏ¤Ê¸õÊä¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥¨¥ê¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿·ÃÛ¤Î¶¡µë¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤ÃÏ°è¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãæ¸Å¤â»ëÌî¤Ë¤¤¤ì¤ì¤ÐÁªÂò»è¤Ï¤°¤Ã¤È¹¤¬¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·ÃÛ¤Ç¤Ï¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¥¨¥ê¥¢¤â¡¢Ãæ¸Å¤Ê¤é¼ê¤¬ÆÏ¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£½»¤ß¤¿¤¤¥¨¥ê¥¢¤ä³¹¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ãæ¸Å¤ÎÊý¤¬ÃÇÁ³ÍÍø¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Â¸½À¤â¹â¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
½»Âð¤Î¼Á¤¬¹ØÆþ¤Î·è¤á¼ê
ºÇ¸å¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤ËÃæ¸Å¤ò¹ØÆþ¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡Ê¿ÞÉ½2¡Ë¡£
¡Ú¿ÞÉ½2¡Û´ûÂ¸½»Âð¤ò¹ØÆþ¤·¤¿ÍýÍ³¡Ê²èÁü¡§¡ØÀäÂÐ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡ª Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¸«¶Ë¤áÊý¡Ù¡Ë
Ãæ¸Å¤È¤¤¤¦¶Á¤¤À¤±¤Ç¡¢¡Ö·úÊª¤ÎÂ¤¤ê¤Ï¿·ÃÛ¤è¤êÎô¤ë¡×¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÍ¥ÎÉ¤ÊÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î»ñ»º²ÁÃÍ¤Ï²¼¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¿·ÃÛ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÎô¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¹ØÆþÍýÍ³¤Î3°Ì¤Ë¡ÖÎÉ¼Á¤ÊÊª·ï¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤âÌÀ¤é¤«¤À¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Î©ÃÏ¤ä²Á³Ê¤Î¼êº¢¤µ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢½»Âð¤Î¼Á¤¬¹ØÆþ¤Î·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤â3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿·ÃÛ¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤â4°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¡¢¿·ÃÛ¤Ë¸«Îô¤ê¤·¤Ê¤¤¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£
¡ÊÆü²¼Éô Íý³¨ ¡§ ½»Âð¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥È¥ì¥ó¥ÉÉ¾ÏÀ²È¡Ë