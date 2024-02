DC『スーサイド・スクワッド』を題材とした日本オリジナルのTVアニメより、キャラクター・キャストの追加情報が到着した。リック・フラッグ、カタナ、アマンダ・ウォラーほか、オリジナルキャラクターが登場する。

キャラクター紹介

リック・フラッグ CV.八代 拓

悪党(ヴィラン)共を率いるエリート軍人。ハンパなく真面目。

スーサイド・スクワッドの監視役を務めるが、悪党共の奔放さに振り回されがち。

コメント

この度リック・フラッグ役で出演させていただきます、八代拓です。"スーサイド・スクワッド"が異世界!?というところから始まり、色々と知っていく中で、この作品の持っているロマンにとても魅力を感じ、そこに参加できることが本当に嬉しかったです。

リック・フラッグ大佐は、破天荒な"スーサイド・スクワッド"の面々と行動を共にするキャラクターですが、唯一といってもいいくらい秩序をもった人物です。たくさんの不測な事態に直面しながらも、自分だけはブレずに任務を遂行したいと思います。

ストーリーはもちろん、アクションシーンなど全てを含めて爆発的なエネルギーをもった作品ですので、是非皆様にも心躍らせながら観ていただけたら嬉しいです。

キャラクター紹介

カタナ CV.安済知佳

冷酷な妖刀使い。ハーレイの前に立ちはだかる謎多き存在。

ソウルテイカーと呼ばれる刀を使い任務を遂行する。

コメント

アフレコの時から、カタナとして異世界の“スーサイド・スクワッド”の世界に入れることに興奮

しています。カタナは得体の知れない強さや素性を表すために、あまりリアクションや余計な声を入れておりません。アニメーションでのお芝居が主になってくると思いますので、

監督やアニメーターさんが表すカタナの生き様を楽しみにしております。

皆様には、異世界であのお馴染みのキャラクター達がどう暴れまわるのか、ぜひ楽しみにしていただきたいです。特に戦闘シーンが、リハVの段階から制作陣のかなりのこだわりを感じましたので、わたしも完成した映像を観るのを楽しみにしています!

キャラクター紹介

アマンダ・ウォラー CV.くじら

泣く子も黙る冷酷無比な司令塔。悪名高きスーサイド・スクワッドを結成した、A.R.G.U.S(アーガス)の長官。

目的のためならヴィランの命も犠牲にする不屈の戦略家。

コメント

”スーサイド・スクワッド”はヒーローと敵対してきた悪役たちが罪の減刑、自由を得る為に命がけの危険な任務に挑む姿を描く作品である。それが今回異世界を舞台に繰り広げられる・・・

一癖も二癖も悪役ヴィランたちが異世界で大暴れ・・・なんかワクワクドキドキしてきたぞーー!!

ってなわけで 私はなんと、その悪役たちを脅して異世界に送り込んで任務を無理くり遂行させてしまおうっていう、悪役の上前をはねるようなアマンダのボイスを担当させて頂きます。

知性的で任務に対して容赦ない、そのためにはなんの罪悪感ももたず冷静に斬ってしまう・・・

どちらかというと感情的な人情派な私が挑戦しますアマンダをどうぞ皆さまお楽しみにね。

とにかく、登場人物がとってもキュートで魅力的です。

むっちゃノリのいい、ぶっとんだヴィランたちの大活躍をどうぞお楽しみくださいませー

フィオネ CV.上田麗奈

※「異世界スーサイド・スクワッド」オリジナルキャラクター

キャラクター紹介

異世界の王国の姫君。国民を慈しむ優しい姫で、自分も何かしたいと思ってはいるが、気弱な面もあり、結局母親であるアルドラの言いなりになっている。自由奔放なハーレイのことを気にかけるようになるが…。

コメント

はじめてフィオネのキャラ絵を見た時は、どこか自信なさげといいますか…憂いを帯びた

表情が特徴的な子だなと思いました。

とても美しい心を持っている子でもありますので、お話が進んでいくにつれて明らかになっていく彼女の内面に、ぜひご注目いただければと思います。

パンチの効いた楽しい作品に仕上がるはずですので、どうぞ放送をお楽しみに!

アルドラ CV.能登麻美子

※「異世界スーサイド・スクワッド」オリジナルキャラクター

キャラクター紹介

異世界の王国の女王。厳格で冷酷、その圧倒的な威厳で王国の実権を握り、帝国との戦争の指揮を執る。娘のフィオネには厳しく接することが多い。

コメント

役が決まった時はとても嬉しかったです。アルドラは孤高の女王という印象です。

彼女が纏う空気感や近寄りがたさのようなものをすこしでも台詞の中で表せたら良いな

と意識していました。作品全体としてはスピード感があり駆け抜けるように物語が展開し

ていきます。きっと幅広く皆さんに楽しんで頂けると思います!

どうか放送・配信まで楽しみにお待ちください!

セシル CV.福島 潤

※「異世界スーサイド・スクワッド」オリジナルキャラクター

キャラクター紹介

異世界の王国の騎士団長。伝説の武具を託された、かつての救国の英雄。生真面目で苦労人。フィオネ姫への忠義が厚く、姫のお世話係も務めている。

コメント

異世界の騎士セシルを演じています、福島潤です。ついに!大好きなものと、大好きなもの

が、タッグを組んでしまいました!『異世界スーサイド・スクワッド』ですって!?えーー!?

それくっつけていいの!?タイトルだけですでに面白いのに、おなじみのあのキャラクターたちが大暴険する姿を見られるなんてっ、この時代に生きてて良かった!ありがとうございます♪しかも作品に参加できるだなんてっ、ありがとうございます♪

そして私演じるセシルさん。皆さんも薄々お気づきかもしれませんが、タイトルに負けず劣らずとても個性ある見た目の騎士さんです。異世界を代表するキャラクターの一人として、熱く、格好よく、お茶目に演じていますので、楽しみにしていてください!

アニメ「異世界スーサイド・スクワッド」は2024年放送・配信予定。

