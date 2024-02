『アベンジャーズ』シリーズのクリス・ヘムズワースが、長寿と健康のための課題に挑むドキュメンタリー・シリーズ「リミットレス with クリス・ヘムズワース」シーズン2が製作されることがわかった。米などが伝えた。

もしも老化現象に打ち勝ち、肉体が秘める最大の可能性を引き出せるとしたら?クリス・ヘムズワースが自ら実験台となり、人間の体の限界に挑戦するシリーズ。最新の科学的研究結果をもとに、人体に関する既成概念を打ち砕き、病気に打ち勝ち、身体能力を向上させ、老化の進行を逆行させる驚くべきパワーを解き放つ方法を紹介する。

ヘムズワースにとってこのシリーズは自身の人生に大きな影響を与える作品となった。番組内で行った検査によって、アルツハイマー発症リスクが一般に比べて8~10倍高いことが明らかになると、ヘムズワースは家族との時間を過ごすために休養の期間を設けることを。

またヘムズワースは、このシリーズがきっかけでサウナにハマり、今も」とサ活に勤しんでいる。

「リミットレス with クリス・ヘムズワース」シーズン2では、ネパールやイタリア、オーストラリア、イギリスを巡る旅を続けるという。シーズン1では『ザ・ホエール』(2022)などの鬼才ダーレン・アロノフスキーが製作総指揮に加わっていたが、シーズン2への続投は現時点では明らかになっていない。

なお制作のナショナル・ジオグラフィックはこの度、「リミットレス with クリス・ヘムズワース」シーズン2のほか、ヘムズワースが出演した「クリス・ヘムズワース in シャーク・ビーチ」の第2弾を『アベンジャーズ』アンソニー・マッキー器用で製作することなども発表している。

