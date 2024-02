ドウェイン・ジョンソン、『モアナ 2』マウイ役で続投交渉中 ─ モアナ役も揃って復帰の見込み

2024年11月に米公開となることが決定したディズニー長編アニメーション映画『モアナと伝説の海』(2016)の続編『モアナ2(原題)』に、ドウェイン・ジョンソンがマウイ役で続投の交渉中にあることがわかった。米が報じている。

『モアナ2』は、米ディズニーの第1四半期決算発表にて明らかになっていたもの。主人公モアナや半神のマウイを捉えたファーストルックも。

1作目『モアナと伝説の海』でマウイ役の声優を務めたドウェインの続投交渉は、順調に進んでいるという。本人もInstagramで『モアナ 2』のティザー映像をシェア。なおドウェインは、でもマウイを演じる予定だ。

この投稿をInstagramで見る

一方モアナ役のアウリイ・クラヴァーリョは、実写版への続投を次世代の俳優に譲る意向をが、『モアナ 2』には続投する模様。ドウェインほど順調に進んでいるかは定かでないというが、現在は交渉中にあるとのこと。

『モアナ 2』発表後、クラヴァーリョは自身のInstagramを更新し、「親友が、私からではなく、ディズニー・アニメーションの投稿で『モアナ 2』が作られることを知った時……」と題したネタ動画を投稿。察するに、クラヴァーリョも世間には極秘だった企画の存在を知っていた可能性もある。

この投稿をInstagramで見る

ちなみに、『モアナ 2』は元々配信のアニメシリーズとして製作されていたもの。映像美にディズニー幹部たちの判断により、劇場映画として製作されることになったという。

映画『モアナ 2(原題)』は2024年11月27日米公開予定。

