人気ゲームキャラクターを描く実写版映画『ソニック・ザ・ムービー』(2020)の続編『ソニック・ザ・ムービー/ソニック VS ナックルズ』(2022)に初登場したキャラクター、ナックルズを主人公にした実写ドラマシリーズ『Knuckles(原題)』の初予告編が到着し、米国リリース日も明らかになった。

『ソニック VS ナックルズ』のスピンオフとなる本シリーズは全6話となり、米Paramount+にて2024年4月26日に配信スタート。映画シリーズ2作に登場した、ソニックの親友トムの同僚で警官のウェイド・ウィップルを、ナックルズがエキドナ戦士として鍛え上げるというストーリーだ。

初予告編では、「俺は戦士を生み出すぞ」を気合を入れたナックルズがバーベルを半分に捻じ曲げ、それを放り投げられてまともに食らったウェイドが床に伸びてしまうトレーニングが始まり、早くも先が思いやられそうな予感。そんな凸凹コンビの元に、ドクター・ロボトニックの手下だったという怪しい男や、何かを企んでいそうなスーツ姿の男女が現れ、ナックルズとアダムは悪と対峙する展開となるようだ。

『ソニック VS ナックルズ』でナックルズの声を担当したイドリス・エルバ、テイルズ役のコリーン・オショーネシー、ウェイド役のアダム・バリーが続投。その他のキャストには、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズのドク役でおなじみのクリストファー・ロイド、「ストレンジャー・シングス 未知の世界」(2016‐)のケイリー・エルウィズ、「ゲーム・オブ・スローンズ」(2011‐2019)のサンダー・クレゲイン役で知られるロリー・マッキャン、ラッパーで俳優のキッド・カディ、『マルチ・サーカズム』(2010)などのストッカード・チャニングらが名を連ねる。

映画シリーズ2作で監督を務めたジェフ・フォウラーが1話でメガホンを取り、脚本は『ソニック VS ナックルズ』のジョン・ウィッティントンが担当。

映画シリーズ第2作と第3作『Sonic the Hedgehog 3(原題)』の橋渡し的な作品になるという『Knuckles(原題)』は、米Paramount+にて2024年4月27日に配信開始。

