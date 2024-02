新海誠監督のアニメーション映画『秒速5センチメートル』(2007)が、期間限定で再上映されることが決定した。作品のモチーフである桜にちなんだ「桜前線上映」と題し、桜前線を追いかけるように南から北へ向かって全国上映する試みを実施。3月29日から西日本〜南関東、4月12日から北関東〜北海道の劇場へと、全国106館(順次追加予定)で2週間限定上映される。

『秒速5センチメートル』は、小学校卒業と同時に離ればなれになった、惹かれ合う男女の時間と距離による変化を、3本の連作アニメーションで描いた作品。山崎まさよしの主題歌「One more time, One more chance」が切なくも美しい物語を彩り、実世界の景色を緻密な描写によって叙情的に映し出した新海作品ならではの世界観は、現在も根強い支持を得ている。

レビューサービス・Filmarks(フィルマークス)が主催する、新海監督の作品を2か月連続でリバイバル上映する企画の第1弾で、オリジナルの来場者特典の配布も実施予定。公開劇場は以下の通り。(編集部・入倉功一)

【『秒速5センチメートル』公開劇場】

3月29日(金)より上映

[東京]新宿ピカデリー、池袋HUMAXシネマズ、ヒューマントラストシネマ渋谷、丸の内TOEI、109シネマズ木場、MOVIX亀有、MOVIX昭島、イオンシネマ板橋、イオンシネマ シアタス調布、キネカ大森、アップリンク吉祥寺

[神奈川]チネチッタ、109シネマズ川崎、109シネマズ港北、イオンシネマみなとみらい、イオンシネマ新百合ヶ丘、イオンシネマ海老名、横須賀HUMAXシネマズ、小田原コロナシネマワールド

[埼玉]MOVIXさいたま、MOVIX三郷、MOVIX川口、ユナイテッド・シネマ春日部、イオンシネマ浦和美園、イオンシネマ越谷レイクタウン

[千葉]MOVIX柏の葉、キネマ旬報シアター、京成ローザ(10)、イオンシネマ市川妙典、イオンシネマ幕張新都心、成田HUMAXシネマズ、シネマサンシャイン ユーカリが丘

[静岡]MOVIX清水、シネプラザサントムーン、シネマサンシャインららぽーと沼津

[愛知]ミッドランドスクエア シネマ、センチュリーシネマ、MOVIX三好、イオンシネマ大高、イオンシネマワンダー、イオンシネマ岡崎、イオンシネマ常滑、中川コロナシネマワールド、安城コロナシネマワールド

[岐阜]イオンシネマ各務原

[三重]109シネマズ四日市、イオンシネマ津

[滋賀]イオンシネマ草津

[京都]MOVIX京都、アップリンク京都、イオンシネマ京都桂川、イオンシネマ高の原

[大阪]シネ・リーブル梅田、なんばパークスシネマ、イオンシネマ シアタス心斎橋、109シネマズ大阪エキスポシティ、MOVIX堺

[兵庫]kino cinema神戸国際、OSシネマズ 神戸ハーバーランド、MOVIXあまがさき、塚口サンサン劇場、イオンシネマ加古川

[奈良]シネマサンシャイン大和郡山

[和歌山]イオンシネマ和歌山

[岡山]イオンシネマ岡山、MOVIX倉敷

[広島]サロンシネマ1・2、イオンシネマ広島西風新都、福山コロナシネマワールド

[山口]シネマサンシャイン下関

[徳島]シネマサンシャイン北島

[香川]イオンシネマ綾川

[愛媛]シネマサンシャイン エミフルMASAKI

[福岡]ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13、シネプレックス小倉

[佐賀]イオンシネマ佐賀大和

[熊本]熊本ピカデリー

[大分]セントラルシネマ三光

[宮崎]セントラルシネマ宮崎

[鹿児島]シネマサンシャイン姶良

[沖縄]ユナイテッド・シネマ PARCO CITY 浦添

4月12日(金)より上映

[北海道]札幌シネマフロンティア、イオンシネマ旭川駅前、ディノスシネマズ苫小牧

[青森]イオンシネマ新青森(2024年3月オープン予定)、イオンシネマ弘前

[宮城]MOVIX仙台、イオンシネマ新利府

[秋田]AL☆VEシアター supported by 109シネマズ

[山形]ソラリス

[福島]フォーラム福島

[茨城]MOVIXつくば、シネマサンシャイン土浦

[栃木]MOVIX宇都宮、フォーラム那須塩原

[群馬]MOVIX伊勢崎、イオンシネマ高崎

[東京]シネマート新宿

[新潟]ユナイテッド・シネマ新潟

[石川]ユナイテッド・シネマ金沢

[富山]イオンシネマとなみ

[福井]福井コロナシネマワールド

[長野]イオンシネマ松本

[愛知]小牧コロナシネマワールド

[岐阜]大垣コロナシネマワールド

[福岡]小倉コロナシネマワールド